Jugo Verde: ¿Cómo hacerlo con pocos ingredientes y cuáles son sus beneficios?

Uno de los jugos más recomendado por expertos en salud es el verde, pues además de que tiene diferentes aportaciones buenas para el cuerpo, es muy fácil de hacer. Te compartimos una técnica muy sencilla que puedes realizar durante la semana para que no te falte el jugo verde cada mañana.

Ingredientes para hacer jugo verde

Puedes comprar en el supermercado o en una tienda de recaudo las siguientes verduras para hacer un jugo verde; esto puede ser a tu consideración, ya que puedes sumar u omitir algunos ingredientes. Te sugerimos endulzar un poco tu jugo con miel pura de abeja.

Pepino

Manzana verde

Apio

Piña

Espinacas

Nopal

Limón

Jengibre

Jugo de naranja

Técnica para que tengas jugo verde todas las mañanas

Si trabajas, estudias o eres ama de casa y tienes poco tiempo para poder realizar tus jugos, tenemos una técnica que seguramente te ayudará diariamente. En inicio de semana debes picar todos los ingredientes en pequeños trozos, los mismos que vas a dividir en 5 porciones iguales (lunes a viernes); puedes guardarlas en bolsas de plástico o tipo ziploc.

Asegúrate de dejar las bolsas refrigeradas para que los ingredientes duren todos los días y lo único que debes hacer el resto de la semana es licuar dichas porciones.

Estos son los beneficios del jugo verde

Aumenta la energía: El sitio de Journal of International Medical Research dice que el jugo verde ayuda a dar un empuje de energía totalmente natural por las mañanas gracias a los nutrientes de los vegetales verdes.

Luce una piel radiante: La combinación de todos los ingredientes, pero en especial el de la espinaca, son clave para que luzcas una piel sin acné y con brillo natural, gracias a la vitamina C y a los antioxidantes.

Elimina toxinas: El jugo verde es rico en fibra, así que te ayudará a limpiar tu organismo y uno de los ingredientes importantes aquí es la piña, ya que ayuda a eliminar la grasa gracias a la bromelina.

Este jugo no es una promesa para bajar de peso, pero si eres persistente y lo combinas con una buena alimentación y ejercicio, podrás ver grandes beneficios a lo largo del tiempo en tu cuerpo, por dentro y por fuera.