¿Por qué no es bueno tomar jugo de naranja todos los días?

El jugo de naranja está presente en el desayuno de muchas personas debido a que lo consideran una bebida saludable. Aunque, la idea no es del todo equivocada y la naranja es un fruto que puede aportar beneficios a tu organismo, lo cierto es que, tomar jugo de naranja todos los días tiene sus aspectos negativos. Entérate por qué en los siguientes párrafos.

La naranja es un cítrico que favorece el equilibrio de los niveles altos de colesterol en sangre gracias a la presencia de la pectina, una fibra soluble. Al ser una fuente rica de vitamina C, no hay dudas de que fortalece al sistema inmune del cuerpo, lo que significa que ayuda al combate de patógenos virales y bacterianos. Así mismo, previene la anemia porque facilita la absorción de hierro. No obstante, tomar jugo de naranja todos los días no es tan recomendable.

¿Qué le pasa a tu salud si tomas jugo de naranja todos los días?

De acuerdo con especialistas como Ana Berenice de la Barrera Avilés de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), no es bueno tomar jugo de naranja todos los días debido a que “si el exceso de calorías no se metaboliza, se acumula en el cuerpo”, lo que significa que las personas que lo acostumbran corren el riesgo de tener sobrepeso y obesidad. Por esta razón, la también química del Programa Universitario de Alimentos (PUAL), sugiere “no acostumbrar al paladar a consumir demasiados alimentos dulces”.

Los casos de sobrepeso y obesidad son un tema preocupante en nuestro país. Según el portal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre obesidad. En particular, la última es una enfermedad que se relaciona mucho con la aparición de diabetes, enfermedades cardiovasculares, trastornos óseos, musculares y hasta algunos tipos de cáncer.

¿Cuál es la cantidad de jugo de naranja recomendable al día?

En palabras de la académica de la UNAM, la cantidad de jugo de naranja recomendable al día es “cero a medio vaso”. Esto considerando la Jarra del Buen Beber que fue elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública de México.

Finalmente, la experta destaca que si estás acostumbrado a tomar jugo de naranja todos los días, es decir, un litro o un vaso en el desayuno, muy posiblemente cambiar a una cantidad más pequeña puede ser un verdadero reto para ti y para tu paladar. Aunque, si se trata de tu salud, siempre vale la pena intentarlo.

