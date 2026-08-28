¿Quién será el nuevo conductor de Al Extremo? Esto es lo que debes saber

En la última hora se dio a conocer la salida de Uriel Estrada como parte de los conductores de Al Extremo, noticia que ha generado diversas reacciones entre los fans del programa, pues a pesar de que Uriel se retira para afrontar nuevos retos dentro de su trayectoria personal, la duda que crece es sobre quién será que tome su lugar dentro de la conducción del programa.

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¿Qué se sabe sobre la salida de Uriel Estrada de la conducción de Al Extremo?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer hasta ahora, Uriel Estrada deja Al Extremo de manera oficial este 28 de agosto del 2026, tras casi 6 años al frente del emblemático programa. El presentador se despidió de la producción, del público y de sus compañeros con gran entusiasmo y nostalgia.

Es importante destacar que la salida de Uriel se debe a un crecimiento popular, pues, de acuerdo con sus palabras, el presentador se entregará de lleno a la programación de Azteca Noticias, lo que confirma que no se despide de su casa, TV Azteca, sino que ahora abraza nuevos proyectos y retos que lo llevarán a un nuevo nivel de crecimiento profesional.

¿Quién será el nuevo conductor de Al extremo?

Tras la salida de Uriel Estrada de la conducción de Al Extremo, los fans del programa se preguntan quién podría ocupar su lugar y dar este toque serio que por tantos años caracterizó al comunicador; no obstante, es importante advertir que hasta ahora no se ha dado a conocer ningún nombre sobre quién será quien se sume al equipo más diverso de la televisión nacional.

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