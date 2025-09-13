“El Grito en tu rostro": Maquillaje de impacto con los colores de la bandera

Las fiestas patrias pueden ser el pretexto perfecto para sacar todo tu potencial creativo con el maquillaje. Desde un delineado gráfico con los colores de la bandera o un detalle con tu juego de sombras, hay muchísimos looks que puedes lucir en estas celebraciones, todo depende de qué tan minimalista o maximalista sea tu estilo. Para inspirarte, a continuación te damos algunos ejemplos de maquillaje tricolor para el 15 de septiembre.

Inspo de maquillaje para el 15 de septiembre con los colores de la bandera

1. La bandera mexicana en un delineado gráfico

Comenzamos con una opción súper linda y representativa: un delineado gráfico que consiste en una línea tricolor. Como muestra el tutorial, solo es necesario seguir la cuenca del ojo casi desde el lagrimal.

2. Sencillo, bonito y minimalista

No es necesario seguir una gran cantidad de pasos para lograr un maquillaje bonito y original este 15 de septiembre. Por ejemplo, en esta opción basta con usar sombra verde a lo largo del párpado inferior y un punto de luz justo en el lagrimal, además de un delineado sencillo para realzar tu vista. El color rojo se encuentra en los labios.

Esta es una excelente opción para quienes tienen párpado caído, pues no requiere mucho espacio o trazos en el párpado fijo o móvil.

3. Maquillaje para el 15, fácil y amigable con el bolsillo

Tampoco es que necesites toda una línea de maquillaje profesional para lucir increíble en estas fechas. En este tutorial únicamente se utilizó una barrita de maquillaje tricolor para fiestas, que normalmente sirven para pintarse banderitas en las mejillas. Necesitas un pincel, buen pulso y un poquito de paciencia.

4. Maquillaje abstracto para el 15

Solo 3 líneas abstractas, cada una con un color de la bandera de México, se necesitaron para crear un look realmente espectacular. Eso sí, para lograr este diseño resulta crucial tener un muy buen pulso y brochas de punta muy fina.

5. Sin miedo al éxito

Aquí tenemos un look desafiante en cuestión técnica y también muy llamativo, pero que nos encantó y puede ser une excelente opción si lo tuyo es acaparar miradas o quieres una sesión de fotos inolvidable. Consiste en un delineado gráfico tricolor tanto en el párpado inferior como en el párpado fijo y movil; para rematar, los colores de la bandera se distribuyen perfectamente en los labios y están llenos de glitter.