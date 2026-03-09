Conoce las plantas que deben estar en tu casa para ahuyentar las cucarachas

En el pensamiento general de las personas, las cucarachas son animalitos detestables que aparecen en espacios que son de vital importancia para la casa. Ya sea por culpa de la humedad o de los restos de comida, aparecen y causan incomodidad en casa. Por eso, se ha recomendado ampliamente acudir a la colocación de estas 3 plantas… situación que ayudará a no tener estos bichitos en tus espacios.

¿Cuáles son las plantas que ahuyentan las cucarachas de casa?

En este aspecto, las cucarachas han sido un problema muy frecuente en los hogares. Aunque la limpieza constante y profunda sigue siendo la clave para evitar que los animales invadan sitios como la cocina o el baño, en ocasiones estos son necios y se mantienen en distintos espacios. Por ello las plantas pueden ser un factor clave para evitar seres no invitados a casa.

La recomendación particular que se da, es colocar cada planta en una maceta dentro de la cocina o el sitio donde se quiere ahuyentar a las cucarachas. Es posible ejercitar el método de poner hojas secas o incluso preparar una infusión para rociar rincones donde se han presentado o se quiere evitar que se aparezcan.

Menta gatuna

El nombre científico de esta planta es Nepeta Cataria, misma que sirve como repelente natural de insectos. Los componentes que emiten provocan la repulsión de muchos de ellos, por eso prefieren ausentarse de los espacios donde se impregna su aroma.

Laurel

Probablemente esta sea una de las plantas más utilizadas para efectos de repelente natural. En el ámbito gastronómico es la opción ideal para aromatizar los alimentos y darles cierto grado de frescura. Y en ese mismo ámbito, funciona como ahuyentador gracias a su poderoso aroma.

Ruda

El olor expulsado por esta planta es tan fuerte, que además de ahuyentar insectos, se utiliza para evitar la desagradable presencia de roedores. Su aroma es tan penetrante, que tener una maceta de la planta fresca en la cocina - o en el sitio de elección - puede ser útil para acabar con el problema de las cucarachas.