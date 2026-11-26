El edredón es una pieza fundamental en los días de invierno, teniendo en cuenta que será clave para colocar sobre la cama y poder protegernos del frío durante estos meses. Y es que estamos hablando del cobertor que lleva un relleno aislante en su interior para abrigar y decorar. Pero, que antes de colocarlo, hay que lavarlo, para poder eliminar algún resto de suciedad o incluso de la presencia de ácaros, por lo que los especialistas compartieron cada cuánto tienes que lavarlo.

Al estar próximos a la llegada del invierno, muchas personas comenzarán a sacar las prendas que son para esta temporada, y esto incluye claramente a la cama y para poder protegernos del frío, lo que no podrá faltar es el clásico edredón. Es que este cobertor es fundamental para la cama y garantizar que no pasemos frío, por lo que antes de sacarlo del clóset, hay que comprobar que esté en condiciones.

Hay personas que ni bien finaliza el invierno, guardan el edredón como está, y esto representa un error, teniendo en cuenta que puede estar cubierto de polvo, de ácaros o de humedad y que puede adoptar un olor feo. Por este motivo, es que los expertos en limpieza cada cuánto debes lavar el nórdico, y la clave está en guardarlos siempre limpios para que cuando tengas que sacarlo, puedas colocarlo.

Cada cuánto debes lavar el edredón

De acuerdo a los especialistas en limpieza, el edredón hay que lavarlo solamente una vez al año, que es cuando finaliza el invierno y cuando cambia la temporada. Para esto, lo que se utiliza es detergente suave y media taza de bicarbonato; tendrás que seleccionar agua fría, como máximo 40°C y elegir un centrifugado a bajas revoluciones, para poder dejarlo listo para colocar en el invierno.

Cómo secar el edredón

Por otro lado, una vez que el edredón se lava, hay que saber cómo secarlo, teniendo en cuenta que hay que asegurarnos de que no quede mojado y no adopte humedad cuando lo guardemos. Para eso, tendrás que extenderlo de manera horizontal y en caso de que admita la secadora, puedes añadir algunas pelotas de tenis para que recupere volumen.