El truco para lavar el edredón que pocos conocen: quedará suave y esponjoso
No es necesario gastar tanto dinero, y dejarlo totalmente reluciente.
Si bien estamos transitando el otoño, falta poco menos dos meses para la llegada del invierno, y esto quiere decir que tendremos que bajar todas las prendas de abrigo para protegernos; como así también para poner nuestra cama; entre las que se encuentran las cobijas y los edredones. En este caso, si quieres dejarlo reluciente para que esté listo para colocarlo, deberías saber que hay un truco de limpieza que no todos conocen y que quedará totalmente esponjoso y suave.
El edredón es una pieza de abrigo de una sola capa rellena, que se apoya sobre la sábana y viste la cama sin nada encima; y que a diferencia del plumón clásico, tiene más caída y menos rigidez y brinda una mayor protección contra el frío durante el invierno, brindando más calor, comodidad y practicidad al descanso diario. A su vez, brinda mayor ligereza, estética y volumen, entre otras ventajas.
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Por qué es importante lavar el edredón
Por otro lado, lo que debemos decir de los edredones es que durante el invierno se volverán muy populares, ya que serán ideales para cubrir la cama y aportar mayor protección. Pero, antes de utilizar esta prenda, es clave que esté lo suficientemente limpia para que no se acumulen ácaros o polvo y que pueda representar un problema, por lo que hay un truco que te ayudará a dejarlo reluciente.
Este es el truco para lavar el edredón
El truco para poder lavar el edredón de manera efectiva y que quede reluciente es introducir esta prenda sobre la lavadora, pero no hay que hacerlo de manera desordenada, sino que hay que doblarlo bien para que no se enrede; usar un detergente suave para no dañar los tejidos, pero para eso, se aconseja usar vinagre porque suaviza las fibras.
Otro truco, que no consiste en introducir el edredón en la lavadora es aplicar previamente un poco de lavaplatos sobre las manchas, lo que ayudará a ablandar y disolver la grasa; y será más fácil eliminar todo tipo de manchas; pero para que no se apelmace, lo mejor es introducir dos o tres pelotas de tenis que atraparán las pelusas.
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