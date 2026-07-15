Esta es la razón por la cual no debes dejar el cargador enchufado

Seguramente al menos una vez dejaste el cargador enchufado cuando ya no cumplía su objetivo de cargar el celular. Hay personas que incluso lo han adoptado como un hábito, pero esto no es correcto porque existen riesgos.

Los cargadores en la actualidad cuentan con un sistema de protección, pero aun así los especialistas recomiendan no mantenerlos conectado de manera constante a la red eléctrica.

¿Cuál es el riesgo de dejar el cargador enchufado?

Uno de los riesgos por el cual no debes dejar el cargador enchufado ya que, al estar conectado a la red eléctrica, los componentes electrónicos internos permanecen activos por lo que se puede acortar su vida útil. También debes tener en cuenta que el cargador sigue consumiendo una mínima cantidad de energía. Cabe destacar que si es un solo dispositivo en la casa no es notorio, pero el consumo aumenta cuando son varios.

Siguiendo con los riesgos tenemos que mencionar que se desaconseja esto por las fluctuaciones de tensión. Si hay una tormenta, un desperfecto eléctrico u otra anomalía pues el cargador se puede averiar. Aunque cuenten con sistemas de protección pues hay ocasiones donde no pueden proteger al elemento.

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Por otro lado, debes tener en cuenta que si tienes un cargador que no esté certificado debes tener más cuidados. Son modelos que tienden a sobrecalentarse, sufrir averías o cortocircuitos. Los especialistas también recomiendan revisar de manera periódica el estado del adaptador y del cable. Si detectas que el dispositivo se calienta mucho, está dañado o larga olor al conectarse pues no lo utilices más.

Ante esto es que se recomienda comprar cargadores originales o certificados que cumplen con los requisitos de seguridad. Lo importante también es desconectarlos cuando ya no estén en uso.

Es importante que tengas estos consejos en cuenta ya que debes evitar pasar por un mal momento.

