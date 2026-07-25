Así fue el regreso del exilio de Azalia “La Negra” en Survivor México La Reliquia en Llamas

La playa de Survivor México La Reliquia en Llamas volvió a convertirse en el escenario de momentos de alta tensión dramática. Tras haber apagado su antorcha en el consejo tribal, Azalia Ojeda, mejor conocida por la audiencia como "La Negra", regresó a la competencia.

Pero esto no solo tomó por sorpresa a sus compañeros, sino que promete sacudir por completo la frágil estabilidad de los campamentos, ya que Azalia volvió con una visión diferente de las cosas y con más fuerza que nunca.

Azalia “La Negra” regresa del exilio en Survivor México La Reliquia en Llamas

La sorpresa comenzó cuando los compañeros de Azalia la vieron a lo lejos, la participante estaba saludándolos lista para incorporarse a Los Jaguares. A través de una lancha, La Negra cruzó el río y fue recibida por los sobrevivientes en medio de la incertidumbre pero también de muchas sonrisas y abrazos. Una vez que la euforia pasó, Azalia se limitó a decirles a sus compañeros: “¿Pensaban que podían deshacerse de mí?”

El conductor Warrior explicó que después de que apagó el fuego de Azalia, el único hasta ahora, la sobreviviente fue enviada al exilio sola y desprotegida, sin nadie alrededor en medio de la nada. Cuando ella llegó a su inesperado destino, recibió un papiro, el cual contenía la oportunidad para demostrar de qué está hecha y marcaba las condiciones que debía cumplir para continuar en la aventura.

Warrior también expiró que tres días eran insuficientes para determinar si un sobreviviente podía estar o no en este reto, así que Azalia pudo competir por una oportunidad más y la consiguió, por lo que ahora puede integrarse de nueva cuenta a la tribu de Los Jaguares.

Azalia vuelve a Survivor México la Reliquia en Llamas.

Azalia “La Negra” cuenta qué pasó durante su exilio en Survivor México La Reliquia en Llamas

Azalia dijo que el exilio es horrible y que no le gustaría volver, sin embargo, también expresó que esa experiencia le mostró quién es quién en el reality. Sin duda la sobreviviente regresó más fuerte física y mentalmente.

La Negra también expresó que la falta de lealtad de Sheila estuvo mal y que dicha situación hizo quedar mal a Julio y por un momento le creyó que ella era una víctima, pero hoy ve las cosas de manera diferente. “Todo va a caer por su propio peso”. Me dio mucho gusto ver a todos, menos a Sheila.