Así fue el regreso del exilio de Azalia “La Negra” en Survivor México La Reliquia en Llamas
La sobreviviente volvió a Survivor México La Reliquia en Llamas con una energía renovada y sintiéndose más fuerte física y mentalmente.
La playa de Survivor México La Reliquia en Llamas volvió a convertirse en el escenario de momentos de alta tensión dramática. Tras haber apagado su antorcha en el consejo tribal, Azalia Ojeda, mejor conocida por la audiencia como "La Negra", regresó a la competencia.
Pero esto no solo tomó por sorpresa a sus compañeros, sino que promete sacudir por completo la frágil estabilidad de los campamentos, ya que Azalia volvió con una visión diferente de las cosas y con más fuerza que nunca.
Azalia “La Negra” regresa del exilio en Survivor México La Reliquia en Llamas
La sorpresa comenzó cuando los compañeros de Azalia la vieron a lo lejos, la participante estaba saludándolos lista para incorporarse a Los Jaguares. A través de una lancha, La Negra cruzó el río y fue recibida por los sobrevivientes en medio de la incertidumbre pero también de muchas sonrisas y abrazos. Una vez que la euforia pasó, Azalia se limitó a decirles a sus compañeros: “¿Pensaban que podían deshacerse de mí?”
El conductor Warrior explicó que después de que apagó el fuego de Azalia, el único hasta ahora, la sobreviviente fue enviada al exilio sola y desprotegida, sin nadie alrededor en medio de la nada. Cuando ella llegó a su inesperado destino, recibió un papiro, el cual contenía la oportunidad para demostrar de qué está hecha y marcaba las condiciones que debía cumplir para continuar en la aventura.
Warrior también expiró que tres días eran insuficientes para determinar si un sobreviviente podía estar o no en este reto, así que Azalia pudo competir por una oportunidad más y la consiguió, por lo que ahora puede integrarse de nueva cuenta a la tribu de Los Jaguares.
Azalia “La Negra” cuenta qué pasó durante su exilio en Survivor México La Reliquia en Llamas
Azalia dijo que el exilio es horrible y que no le gustaría volver, sin embargo, también expresó que esa experiencia le mostró quién es quién en el reality. Sin duda la sobreviviente regresó más fuerte física y mentalmente.
La Negra también expresó que la falta de lealtad de Sheila estuvo mal y que dicha situación hizo quedar mal a Julio y por un momento le creyó que ella era una víctima, pero hoy ve las cosas de manera diferente. “Todo va a caer por su propio peso”. Me dio mucho gusto ver a todos, menos a Sheila.
La reaparición de Azalia ante la tribu Jaguar generó una ola de reacciones encontradas. Con "La Negra" de vuelta en Survivor México La Reliquia en Llamas, el reality muestra que sin duda en esta temporada en las tierras caribeñas nadie debe darse por vencido hasta que la última llama se haya extinguido por completo.