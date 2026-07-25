6 cortes de pelo largo liso que brindan volumen y son fáciles de mantener

Los cortes de pelo tienen que ser bien elegido para que jueguen a tu favor. Las melenas lisas necesitan conseguir volumen y movimiento por lo que se debe prestar atención con la textura del cabello como así también el tipo de rostro para saber cómo aplicar capas para genera volumen.

Si tienes una melena larga que se vea plana pierde volumen, pero la solución no es cortar de más, sino conseguir que el cabello gane vida. Lo importante es crear movimiento sin eliminar demasiada masa porque el exceso de capas puede lograr que tu cabello se vea escaso.

¿Cuáles son los cortes de pelo que brindan volumen?

Con degradado suave

Este estilo cuenta con un degradado natural y capas muy sutiles que hacen que sea fácil de mantener. El corte agrega movimiento sin renunciar a la sensación de densidad. Se caracteriza porque capas se concentran alrededor del rostro para enmarcar las facciones de forma favorecedora, mientras el largo se mantiene intacto, evitando el efecto de puntas pobres.

Capas largas

Luego nos encontramos con un peinado hacia el exterior y con un acabado en forma de U. Tu melena ganará dinamismo de manera natural y no importa el largo de tu cabello ya que concentra el movimiento en los largos y las puntas, el corte aporta volumen.

Flequillo cortina

Acá nos encontramos con un estilo que enmarcar el rostro, resalta los pómulos sin ocultarlos y aporta un extra de movimiento que transforma por completo el corte. Un beneficio del flequillo cortina es que crea un sutil efecto lifting, por lo que es ideal para rostros redondos o alargados.

Corte mariposa

Llegamos al corte mariposa donde los mechones más cortos van alrededor del rostro creando volumen en la parte superior, concretamente a partir de la mandíbula, mientras que el resto de la melena conserva el largo con capas largas. Es muy fácil de peinar por lo que debes trabajar las puntas hacia el exterior.

Flequillo lateral largo

En este caso tenemos otro flequillo que brinda un aire renovado a las melenas lisas sin renunciar al largo. Rompe la sensación de rigidez, aporta movimiento y enmarca el rostro de una forma muy favorecedora. Un dato a tener en cuenta es que se adapta a todo tipo de melenas, siendo uno de los flequillos más fáciles de personalizar.

Flequillo lateral corto

Por último, tenemos el flequillo lateral corto que comienza a la altura del pómulo y se va integrando gradualmente con el resto de la melena, evita el efecto demasiado plano en melenas lisas. Se recomienda en rostros ovalados o alargados porque brinda volumen lateral.