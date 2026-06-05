Estos son los cuidados para evitar que las canas se resequen y amarilleen en verano

Las canas ya no son ocultadas por lo que muchas personas las lucen de manera natural. Sin embargo, es importante tener en cuenta que con la llegada del calor se les debe dar una atención muy especial porque son vulnerables a la sequedad, encrespamiento y se tornan amarillentas.

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Estos pelitos blancos aparecen por la falta de melamina, por lo que el cabello queda expuesto a la radiación solar, contaminación o las altas temperaturas. Es por esto que el cuidado es sumamente importante.

¿Cómo cuidar las canas en el verano?

Lo primero que debes tener en cuenta es que la exposición de las canas al sol las deshidrata y se puede acelerar la oxidación del cabello. Ante esto es que pierden brillo y se pueden tornar amarillentas.

Es importante que sepamos que tipo de pelo tienes, si tiende a ser más seco o graso. También debes saber si el tono de la cana es gris ceniza, plateada o blanco brillante. Uno de los desafíos es eliminar los reflejos amarillos que surgen de la exposición solar y potenciar los plateados.

Uno de los principales consejos es utilizar champús específicos, mascarillas nutritivas y aceites vegetales de acabado, que ayudan a que el pelo se vea más hidratado, sellado y libre de encrespamiento.

Los expertos también ponen énfasis en el papel del carbón activo que suele venir en algunos productos. Este ingrediente ayuda a eliminar toxinas metálicas, residuos químicos y otros agentes contaminantes. También contribuye a neutralizar los reflejos amarillentos y a mantener el cabello más luminoso.

Por un lado, tenemos que elegir bien los productos, pero los hábitos también juegan un rol importante. No abuses de planchas, tenacillas o secadores a altas temperaturas ya que favorece la pérdida de hidratación y aumenta la fragilidad de un cabello que suele ser más fino y delicado.

Un último consejo es evitar cepillados agresivos sobre todo cuando el pelo se encuentra húmedo. Deja que el cabello se seque al aire siempre que sea posible para reducir la rotura.