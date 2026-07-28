5 outfits cómodos y originales para disfrutar el concierto de Harry Styles en CDMX

¡Toda la euforia por Harry Styles ya es perceptible! Aunque aún faltan un par de días para sus conciertos en el Estadio GNP, son muchas las usuarias quienes están emocionadas por acudir al gran evento; sin embargo hay tiempo suficiente para armar la ropa que vas a usar.

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Para que no pases horas eligiendo, te detallaremos 5 outfits cómodos y originales para usar en el concierto, alternativas que te sacarán de varios apuros. Apunta todas tus opciones favoritas para usarlas en la CDMX.

¿Qué outfits puedo usar para el concierto de Harry Styles?

Pinterest se puede convertir en nuestra mejor aliada al momento de buscar outfits cómodos y originales para cualquier ocasión, en especial cuando se trata de eventos en vivo, ya que deseas mantener un look adecuado para el momento. Si todavía no sabes qué usar para el concierto de Harry Styles en la CDMX, considera las siguientes opciones:



Camiseta blanca con una corbata negra, pero para darle ese toque brillante de disco, agrega una falda con brillantes, además de añadir accesorios creativos para darle un toque más llamativo.

Para algo más discreto o con tonos oscuros, puedes agregar una blusa negra escotada, unos jeans amplios y unos tenis rojos; no olvides añadir unos lentes oscuros con formas únicas.

Aplica su look más icónico de un suéter amarillo sobre una camisa, corbata roja, shorts blancos, calcetas rojas y mocasines.

Falda rosa brillante, junto a unas botas negras, para después añadir una camiseta de la merch oficial.

Para comodidad máxima, agrega unos pantalones plateados brillantes y arriba la camiseta de la merch.

Recuerda que la estética del evento está enfocada a la vibra de la música disco, por lo que debes implementar accesorios que tengan tonalidades vibrantes, en tonos pastel o brillantes; puedes usar colores oscuros, pero no te excedas, consigue un look llamativo.

¿Cuándo vendrá Harry Styles a México?

Harry Styles en la CDMX cuenta con 6 fechas, abarcando los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto, en las que se va a presentar en el Estadio GNP; todos los usuarios deben estar prevenidos y llegar a tiempo al recinto de entretenimiento. Se estima que las puertas se van a abrir desde las 4:30 de la tarde, pero el evento iniciará hasta las 8 de la noche.

Aún tienes un par de días para preparar outfits cómodos y originales, estilos que se adapten con la temática del evento. No olvides llevar suéter, ya que al finalizar el concierto podrías sentir un poco de frío.