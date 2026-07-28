Manualidades de Kpop Demon Hunters: 4 ideas para hacer fundas para cuadernos inspiradas en Huntrix
Si tus hijos están obsesionados con KPop Demon Hunters, entonces les encantará llevar sus cuadernos personalizados con manualidades fáciles en casa.
Ahora que se acerca el regreso a clases 2026, seguro ya estás pensando cómo decorar tus útiles para personalizarlos y que estudiar sea mucho más divertido estudiar. Y una de las ideas que no fallan y están en tendencia entre las manualidades, son los forros inspirados en KPop Demon Hunters, que además son muy fáciles de hacer en casa y son aptos para todas las libretas y libros sin importar el tamaño.
¿Cómo forrar los cuadernos con un toque divertido? 4 manualidades de KPop Demon Hunters que se ven increíbles
Funda morada con efecto holográfico. El morado es uno de los colores más distintivos de las "Guerreras KPop" y qué mejor que personalizar todos tus artículos con esta llamativa tendencia. Para que no quede muy sencillo, recurre al papel que viene con efecto holográfico o tornasol, es decir, que cambien de color conforme les da la luz. Puedes encontrar este material en la papelería o tiendas de regalos.
Collage de photocards. Si ya tienes una gran colección de photocards inspiradas en Huntrix y no quieres que se te maltraten, una buena opción es usar las fotos de KPop Demon Hunters para decorar las libretas de la escuela. Toma una hoja en blanco y arma un tipo collage, luego forra los cuadernos y ponle plástico transparente para que dure todo el ciclo.
Portada con postal de Huntrix. Para que las caráctulas de tus cuadernos no queden demasiado saturados, pero se sigan viendo con mucho estilo de las manualidades inspiradas en KPop Demon Hunters, puedes optar por una portada a tamaño carta que cubra todo el exterior. Lo ideal es que la imprimas en un tipo de opalina y a color para luzca llamativa y no se desgaste rápido.
Con las caritas de las "Guerreras KPop" hechas de papel. En caso de que quieras algo hecho a mano y que se vea muy tierno, entonces las portadas para cuadernos con KPop Demon Hunters de hojas de colores serán tus favoritas. Necesitas trazar círculos para sus cabezas en tono durazno y hacer sus icónicos peinados con papel; igual puedes usar foamy para darle textura. El paso final consiste simplemente en pegarlas en los cuadernos y dibujarles los ojitos con plumón negro.