Manualidades de Kpop Demon Hunters: 4 ideas para hacer fundas para cuadernos inspiradas en Huntrix

Ahora que se acerca el regreso a clases 2026, seguro ya estás pensando cómo decorar tus útiles para personalizarlos y que estudiar sea mucho más divertido estudiar. Y una de las ideas que no fallan y están en tendencia entre las manualidades, son los forros inspirados en KPop Demon Hunters, que además son muy fáciles de hacer en casa y son aptos para todas las libretas y libros sin importar el tamaño.

¿Cómo forrar los cuadernos con un toque divertido? 4 manualidades de KPop Demon Hunters que se ven increíbles