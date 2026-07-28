¿Cuál es el pez baqueta? 3 recetas fáciles de la IA con la proteína que le hizo ganarse el Pin Negro a Luis en MasterChef 24/7

Antes de la competencia culinaria quizás pocos conocían lo qué era la baqueta, pero este pescado se convirtió en protagonista del episodio más reciente de MasterChef 24/7, después de que Luis recibiera el Pin Negro al no convencer a los jueces con su platillo. Si te quedó la curiosidad por saber más sobre esta proteína, aquí te contamos qué es y te damos tres recetas fáciles que la inteligencia artificial (IA) recomienda preparar en casa.

La cocina de MasterChef 24/7 volvió a poner bajo los reflectores un ingrediente poco común para muchos mexicanos: la baqueta, el pescado con el que Luis no logró conquistar al jurado y que terminó costándole el Pin Negro durante el reto, un elemento nuevo en la competencia que se otorga al concursante que hace el peor plato.

MasterChef 24/7: ¿Qué es el pez baqueta?

Aunque suele encontrarse en pescaderías y restaurantes especializados en mariscos, muchas personas desconocen qué tipo de pescado es, cuáles son sus características y cómo puede prepararse en casa.

De acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de México, la baqueta es un pescado marino de la familia de los serránidos, la misma a la que pertenecen varias especies de cabrilla. Se caracteriza por tener una carne blanca, firme y jugosa, además de un sabor suave que suele compararse con el del robalo.

Según Larousse Cocina, se le encuentra todo el año y abunda de enero a marzo, desde la porción oriental del Golfo de California hasta el litoral de Chiapas. Y añade: "La cabeza es buena para preparar caldo y su carne es tan delicada que se le compara con el robalo; en cambio su piel es de sabor fuerte y debe retirarse durante la cocción".

Es una proteína muy apreciada porque contiene proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales, además de un bajo contenido de grasa en comparación con otros pescados. Gracias a su textura, puede cocinarse a la plancha, al horno, frita, al vapor o incluso en caldos, lo que la convierte en un ingrediente muy versátil.

Tres recetas fáciles con baqueta, según la IA: MasterChef México

Si después de ver la preparación de Luis en MasterChef 24/7 te animaste a cocinarla la baqueta y enfrentarte al reto, estas son tres preparaciones sencillas recomendadas por ChatGPT que puedes hacer en casa.

1. Baqueta a la mantequilla con ajo y limón (Ingredientes)



4 filetes de baqueta

2 cucharadas de mantequilla

2 dientes de ajo picados

Jugo de un limón

Sal y pimienta

Perejil picado (opcional)

Preparación:

Sazona los filetes con sal y pimienta. Derrite la mantequilla en un sartén y sofríe el ajo durante un minuto. Cocina el pescado de tres a cuatro minutos por cada lado, agrega el jugo de limón y deja un minuto más al fuego. Finaliza con perejil picado y acompaña con arroz blanco o verduras al vapor.

2. Baqueta al mojo de ajo (Ingredientes)



4 filetes de baqueta

6 dientes de ajo en láminas

4 cucharadas de aceite de oliva

Jugo de dos limones

Sal y pimienta

Cilantro picado (opcional)

Preparación:

Salpimienta los filetes. Dora ligeramente el ajo en aceite de oliva, incorpora el pescado y cocina de cuatro a cinco minutos por cada lado. Añade el jugo de limón y deja cocinar un minuto adicional. Sirve con papas cocidas, arroz o una ensalada fresca.

A la mantequilla, al mojo de ajo o en tacos estilo Baja, la baqueta puede prepararse de forma fácil y deliciosa con estas recetas recomendadas por la IA.|Canva

3. Tacos de baqueta estilo Baja (Ingredientes)



500 gramos de baqueta en trozos

1 cucharadita de paprika

1 cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta

1 cucharada de aceite

Tortillas de maíz

Col rallada

Pico de gallo

Aguacate

Salsa al gusto

Preparación:

Sazona el pescado con paprika, ajo en polvo, sal y pimienta. Cocínalo en un sartén con un poco de aceite durante seis a ocho minutos. Calienta las tortillas y arma los tacos con col rallada, pico de gallo, aguacate y la salsa de tu preferencia. Unas gotas de limón terminarán de realzar su sabor.

La baqueta demostró en MasterChef México 2026 que puede representar un verdadero reto en la cocina, pero también es una proteína versátil que, con preparaciones sencillas, puede convertirse en la protagonista de cualquier comida familiar.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.