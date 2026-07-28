7 diseños de uñas color nude para usar en agosto; quedan en uñas o pies

Los primeros días de agosto son la oportunidad perfecta para cambiar los diseños de uñas y renovarlos con elegantes modelos en color nude, que están muy en tendencia conforme se acerca el otoño 2026. Esto gracias a que se trata de un tono suave que luce elegante y combina para cualquier ocasión, ya sea que se lleve solamente para embellecer las manos o incluso para presumir de un pedicure cuidado.

¿Cuáles son los diseños de uñas nude más bonitos? 7 ideas para lucir en agosto y verte sofisticada