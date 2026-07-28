7 diseños de uñas color nude para usar en agosto; quedan en uñas o pies
Si estás buscando inspiración para tus próximos diseños de uñas, el manicure nude es una tendencia imperdible que se ve elegante y combina con todo.
Los primeros días de agosto son la oportunidad perfecta para cambiar los diseños de uñas y renovarlos con elegantes modelos en color nude, que están muy en tendencia conforme se acerca el otoño 2026. Esto gracias a que se trata de un tono suave que luce elegante y combina para cualquier ocasión, ya sea que se lleve solamente para embellecer las manos o incluso para presumir de un pedicure cuidado.
¿Cuáles son los diseños de uñas nude más bonitos? 7 ideas para lucir en agosto y verte sofisticada
- Nude lechoso clásico. Si buscas un modelo que no quede aburrido, pero tampoco sature tus looks, entonces los manicures nudes con efecto lechoso son perfectos para resaltar tu belleza de forma sutil. La razón es porque se trata de una técnica que brinda una apariencia natural favorecedora y queda bien con todas las estructuras.
Punta francesa con punta café. Para las que prefieren los diseños de uñas clásicos, entonces el "french" es la mejor opción. Esto no significa que deba verse aburrido ni mucho menos, en especial ahora que está en tendencia cambiar el blanco por opciones más llamativas. Prueba con la base nude y la punta de color café, fusionando así dos de los estilos obligatorios para agosto 2026.
- Diseños de uñas nude con efecto glaseado. Entre los estilos de "nail art" que están causando furor, están los que tienen la técnica "glaseada", que aportan un brillo espectacular a las manos o pies. Solo necesitas un esmalte del nude que mejor combine con tu piel y un buen baño de brillo.
Manicure con puntitos minimalistas. Para que tus diseños de uñas nunca se vean anticuados, el "polka dot" es una de las mejores apuestas para lucir radiante antes de que empiece el otoño 2026. Y una de sus ventajas principales, es que se trata de una inspiración minimalista que se puede usar tanto para el trabajo como para una salida casual.
- Con líneas blancas irregulares. Otra de las ideas más bonitas de manicures discretos, pero muy bonitos, son los modelos que llevan una base sólida de esmalte nude con subtono rosa y algunas líneas irregulares en tono blanco. Esto hará que no se vea muy plano, pero conservará el toque sofisticado que es ideal para presumir un look radiante en agosto 2026.
Diseños de uñas con toques dorados. Que el nude sea un tono discreto no significa que no pueda elevarse con tonalidades llamativas. Y una apuesta infalible para verte reluciente todos los días, es el manicure y pedicure que tiene destellos dorados que no quedan exagerados.
- Manicure nude con aplicaciones de piedritas. Si no le temes a experimentar con tu estilo y prefieres los diseños de uñas atrevidos, entonces los modelos que traen aplicaciones de piedras brillantes se convertirán en tu nueva obsesión. Lo mejor es que esta técnica permite experimentar con diferentes patrones o hasta armar figuras como estrellas.