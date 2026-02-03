Cada cuánto debe lavarse el pelo; esto dice la ciencia

El tipo de cabello de las personas es el principal factor para determinar si las personas deben lavarse el pelo diario o si es mejor hacerlo de manera más esporádica. Y es que al menos en México bañarse diario es algo que parece acordarse de manera unánime. Por ello este artículo expresa lo dicho por los expertos en el tema.

Ventaneando | Programa completo 2 de febrero de 2026

¿Cada cuánto debe lavarse el pelo una persona?

Para empezar se debe indicar que hay diferentes opiniones, pues el cabello de las personas varía en cuanto a la producción de sebo, residuos de productos (gel, spray, mousse, etcétera), sudor y células muertas. Además, depende mucho del tipo de actividades al que las personas se dedican, pues eso genera más sudor o incluso es crucial entender el tipo de clima en el que viven.

Ante eso, la recomendación general de los dermatólogos indica que las personas con un cuero cabelludo normal (ni tan seco ni tan oleoso), deben lavarse el pelo de 2 a 3 días a la semana. Pero gente con un cabello sumamente seboso debería bañarse todos los días, sin embargo los de tipo seco tienen nutrientes y aceites naturales que les protegen de mejor forma.

¿Cuál es mi tipo de pelo y cada cuándo se debe lavar?

La revista Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica recomienda estas acciones dependiendo del tipo de pelo que se posea.