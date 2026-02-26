Dile adiós a los jeans, esta es la tendencia que se impondrá en la primavera

El auge de la Inteligencia Artificial (IA) está permitiendo que esta tecnología colabore con las personas en distintos ámbitos de sus vidas. La moda es uno de ellos ya que su poder de análisis está dando a conocer las nuevas tendencias que se van imponiendo en cada temporada.

Ahora, ante la cercanía de la primavera, la IA está dando detalles sobre los cambios que sufrirán los looks, los colores que más se destacarán y los diseños que pasarán al olvido. En este punto, la aplicación Gemini advierte que estamos comenzando a decirles adiós a los jeans ultra pitillo porque ya tienen reemplazo.

La popularidad de los jeans ultra pitillo

Gemini reconoce que “en 2026, estamos viendo que el ciclo de la moda no solo es anual, sino casi semanal” por lo que las nuevas tendencias no dejan ni dejarán de sorprendernos. En este punto, existen prendas que gozan de gran aceptación como los jeans ultra pitillo o super skinny que “han tenido una de las rachas de popularidad más largas en la historia de la moda”.

“Aunque las tendencias actuales se inclinan hacia cortes más relajados como los ‘baggy o ‘mom jeans’, el pitillo se niega a morir”, precisa la IA de Google aunque advierte que las tendencias que se avecinan ponen en peligro su vigencia.

¿Adiós a los jeans ultra pitillo?

Los jeans ultra pitillo actúan casi como una segunda piel, ayudan a delinear completamente la pierna y son fáciles de combinar con otras prendas. Sin embargo, parece que tienen los días contados porque el análisis que hizo Gemini le permitió afirmar que “le daremos un respiro a nuestras piernas”.

La Inteligencia Artificial afirma que “si los skinny jeans están oficialmente en el ‘archivo’ para esta primavera 2026, el trono lo ocupan los pantalones de silueta relajada y estructura arquitectónica”. Por lo tanto, Gemini detalló las tendencias que dominarán el asfalto y las pasarelas esta primavera:

El reinado del "Wide-Leg" y el estilo puddle: La comodidad ya no es negociable. Los jeans de pierna ancha que caen libremente hasta el suelo (creando ese efecto de "charco" o puddle sobre el zapato) son la apuesta segura.



La clave: El talle alto sigue presente para alargar la figura, compensando el volumen de la pierna.

Los barrel jeans: Es la tendencia más divisiva pero exitosa. Tienen una forma curva que se ensancha en la rodilla y se estrecha ligeramente en el tobillo.



Por qué funcionan: Aportan una estética vanguardista y "effortless" (sin esfuerzo) que los pitillos simplemente no pueden ofrecer.

Denim sobre denim: No solo cambia el corte, sino cómo lo llevas. Veremos mucho la combinación de camisas vaqueras estructuradas con pantalones del mismo tono exacto.



El toque 2026: Lavados ácidos muy sutiles o terminaciones en crudo (ecru).

Vuelven los capris: Para quienes extrañan lo ajustado, los pantalones tipo pescador o capris regresan, pero se alejan del denim tradicional para buscar telas con más caída o texturas técnicas.