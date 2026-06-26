5 ideas para hacer birretes de crochet para graduación 2026

Estamos en temporada de graduaciones y para muchos es muy especial pues significa el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo en el ámbito escolar, donde se celebra el logro de concluir una etapa. Durante esta época los birretes son un clásico que nunca debe faltar y si quieres lucirte con uno muy especial o bien regalar uno, te recomendamos decorarlos con crochet, la nueva tendencia que se ha apoderado del 2026.

Sigue leyendo y mira cómo puedes hacer de los birretes algo hermoso gracias al tejido y las manualidades; desde margaritas, girasoles, corazones y hasta mariposas.

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Modelos de birretes decorados con crochet

1. Estilo aesthetic: Si lo que buscas en un birrete femenino con colores tenues, esta es la opción correcta. Se trata de un clásico birrete con decoración en la base frontal, lleva varios tamaños de flores en tonos pastel y un verde olivo hermoso para las hojas.

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2. Con rosas: Para aquellas mujeres empoderadas que están por graduarse, sugerimos este maravilloso birrete decorado con rosas rojas de varios tamaños. El toque ideal se encuentra en los pequeños brillantes dentro de las rosas y en el marco del birrete.

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3. Primaveral: Este estilo de birrete es de los favoritos ya que es colorido y refleja naturaleza en su máximo esplendor. Ponle varios tipos de flores; margaritas, rosas y girasoles que combinen entre sí, para no saturar el diseño trata de que una parte del birrete no lleve decoración y así generar armonía.

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4. Vintage: ¡Hermoso y sencillo! Para este diseño de birrete decorado con crochet necesitas pequeñas flores tejidas con colores opacos que le den ese estilo vintage que buscas. Te recomendamos dejar una parte sin flores para poder agregar una frase.

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5. Clásico y elegante: Si tu estilo es mucho más estético, este tipo de birrete en tono blanco te encantará. Para la decoración en crochet lleva pequeñas flores de crochet en tono beige y rosa palo, con algunas hojas delgadas de verde olivo que combinen con la base del birrete y ponle algunas perlas pequeñas en el contorno.