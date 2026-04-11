3 delineados en tendencia para ojos hundidos

El maquillaje es una de las herramientas favorecedoras para resaltar nuestros rasgos y poder ocultar imperfecciones. Es por esto que hay increíbles técnicas que te ayudarán.

Para los ojos hundidos (donde el hueso de la ceja es prominente y el globo ocular está más hacia adentro), el objetivo es "sacar" el ojo hacia afuera e iluminar la mirada. Es por esto que te vamos a contar sobre 3 delineados que favorecen al ojo.

¿Cuáles son los delineados para ojos hundidos?

1. Thin Winged Liner (Delineado de Ala Fina)

Es la tendencia principal para 2026 porque evita saturar el párpado móvil, que suele ser pequeño en ojos hundidos.

En qué consiste: Se traza una línea extremadamente delgada pegada a las pestañas y una colita corta que nace del final del ojo.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Por qué funciona: Al ser tan fino, no "esconde" el párpado móvil bajo el pigmento negro, lo que ayuda a que el ojo no se vea más hundido.

Tip: No sigas la curva descendente natural del ojo; eleva el trazo ligeramente hacia la ceja para un efecto "lift".

2. Halo Eyeliner (Delineado Halo)

Este estilo es ideal para crear profundidad sin oscurecer todo el ojo.

En qué consiste: Se delinea el tercio exterior y el tercio interior del párpado superior, dejando el centro libre o con un tono muy claro/metálico.

Por qué funciona: El espacio claro en el centro atrae la luz directamente al globo ocular, dándole volumen visual y contrarrestando el efecto de "hundimiento".

Tip: Usa un tono champagne o beige metálico en el centro para maximizar la apertura.

3. Puppy Eyeliner (Delineado "Puppy")

A diferencia del cat eye, esta tendencia coreana sigue siendo fuerte en 2026 por su capacidad para redondear y agrandar la mirada.

En qué consiste: En lugar de subir la colita del delineado, se sigue la línea natural del ojo hacia abajo y se une con el delineado de la línea de pestañas inferior.

Esta es una gran opción.|Pinterest

Por qué funciona: Crea una ilusión de ojo más redondo y "hacia adelante", suavizando la sombra natural que proyecta el hueso de la ceja.

Tip: Es ideal si también tienes el párpado ligeramente caído, ya que evita que el pliegue del ojo "corte" la línea.