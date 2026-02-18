Así puedes hacerte el delineado ‘e-girl’ para lucir una mirada llamativa y extravagante

El delineado ‘e-girl’ fue un estilo muy popular en las redes sociales, debido a que es un maquillaje que nos ayuda a lucir una mirada llamativa y extravagante, debido al tipo de colores que emplea para remarcar los ojos, siendo una gran opción para aquellos que desean ser el centro de atención.

Para que puedas hacértelo, te detallaremos cómo lo puedes lograr y los materiales que vas a necesitar. Es un estilo que podría incorporarse en tu estilo diario, así que toma todas las recomendaciones que te vamos a hacer.

¿Cómo hacer el delineado ‘e-girl’?

El delineado ‘e-girl’ es un estilo que surgió del internet, específicamente de la red social de TikTok, que se destaca por tener una estética similar a la de los animes, K-pop y del estilo gótico; podría decirse que se trata de un maquillaje renovado de los emos.

Por otra parte, el estilo sobresale por lograr una mirada llamativa y extravagante, llamando la atención de todos. Para hacerlo, debes hacer lo siguiente:

Realiza un delineado, desde la parte inferior del párpado, dejando un pequeño espacio entre el delineado y el ojo. Haz un trazo exagerado. Antes de que el delineador se seque, difumina abajo, extendiéndolo hacia el ojo. Haz lo mismo por arriba, para extender el delineador por el párpado móvil. Con el delineador dibuja unas pestañas inferiores. Agrega iluminador plateado. Finalmente, en el lagrimal, en la parte externa, agrega un poco de delineador. Para que puedas lograr un efecto más llamativo, agrega unas pestañas estilo muñeca.

¿Cómo lograr un mejor delineado?

Para lograr el delineado ‘e-girl’, es posible hacerlo con delineadores en plumón o líquido; todo va a depender de la técnica que mejor se te facilite. Si ya tienes experiencia manejando dicho maquillaje en los ojos, puedes optar por su versión líquida con pincel.

Si no tienes tanta experiencia o requieres de una mejor precisión al momento de hacer los trazos, en esos casos te recomendaría que optes por los plumones; te ayudará a tener mejores líneas, evitando cualquier tipo de accidente. Prueba con el maquillaje para que puedas lograr una mirada llamativa y extravagante a cualquier lugar al que vayas.