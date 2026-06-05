El mejor delineado que ayuda a disimular los ojos asimétricos

El maquillaje es fundamental en el mundo de la moda ya que define estilos, potencia imágenes, corrige distorsiones generadas por la luz, da vida a personajes, y siempre comunica un mensaje, de acuerdo con la Universidad de Palermo (Argentina).

¿Es un vividor? A Antonio lo juzgan por deber cien mil pesos

Quienes ejercen como maquilladores de moda conocen de estilos, conceptos y tendencias, algo que en la actualidad también ocurre con el común de las personas gracias a las redes sociales y la Inteligencia Artificial.

Trucos del maquillaje

El maquillaje como herramienta es una de las más elegidas a la hora de embellecerse para alguna ocasión especial. Es su versatilidad lo que le otorga su importancia y los trucos que existen en torno a esta sirven para jugar con las leyes de la óptica y la percepción visual.

Al igual que en la pintura, la estructura del rostro está llena de volúmenes, luces y sombras, motivo por el cual el maquillaje, mediante el uso de diferentes tonos, texturas y técnicas de difuminado, puede guiar la mirada del observador.

Delineado para ojos asimétricos

Lo que se denomina “trucos” en el mundo del maquillaje, en realidad son estrategias para crear ilusiones ópticas, permitiendo disimular el cansancio, resaltar los rasgos naturales o desviar la atención de zonas que nos generan inseguridad.

Es en este marco que para disimular la asimetría en los ojos, los expertos advierten que el maquillaje no busca crear dos trazos idénticos, sino crear la ilusión óptica de que ambos ojos tienen la misma forma y tamaño. El truco está en adaptar el grosor, la altura y la inclinación del delineado en cada ojo de manera individual, y para conseguirlo se detallan paso a paso las mejores técnicas:

La técnica del "Delineado Compensatorio": En lugar de mirar tus ojos cerrados al maquillarte, hazlo siempre con los ojos abiertos, la cabeza recta y mirando de frente a un espejo. Esta es la única forma de ver cómo cae el párpado de verdad.



Para el ojo más pequeño o caído: Haz la línea sutilmente más gruesa en el centro del ojo (justo sobre la pupila) para abrir la mirada, o eleva la "colita" (wing) un poco antes de que termine el ojo.

Para el ojo más grande o levantado: Mantén el delineado más fino y plano, siguiendo la línea natural de las pestañas sin exagerar la elevación.

El mejor estilo - Sister Wings (Alas Hermanas, no gemelas): El clásico cat-eye o delineado alado es ideal para corregir asimetrías, pero con una regla de oro: mide las colitas con el ojo abierto.



Identifica el ojo "guía": Elige el ojo que más te guste o el que sea más fácil de maquillar. Haz el delineado que desees en ese ojo.

Traza el punto de altura en el otro ojo: Mirando de frente al espejo, marca un pequeño punto donde debería terminar la colita del segundo ojo para que quede visualmente a la misma altura que el primero (aunque en su párpado signifique trazarlo un milímetro más arriba o más abajo).

Une los puntos: Conecta ese punto con la línea de las pestañas. Si un párpado está más caído que el otro, es muy probable que en ese ojo necesites hacer el trazo un poco más grueso para que, al abrirlo, se vea igual de ancho que el otro.

El delineado difuminado o smudged liner (El más infalible): Si la asimetría es muy marcada o te cuesta lograr precisión con el delineador líquido, el delineado difuminado con sombra o lápiz es tu mejor aliado.



¿Por qué funciona?: Las líneas gráficas y ultra precisas del delineador líquido evidencian las diferencias milimétricas entre un ojo y otro. El efecto difuminado genera un sombreado suave que distorsiona las líneas reales del ojo, camuflando cualquier desigualdad.

Cómo hacerlo: Usa un lápiz de ojos cremoso o una sombra oscura pegada a las pestañas y difumínala hacia arriba y hacia afuera con una brocha pequeña.

Trucos estratégicos que marcan la diferencia

