Cómo maquillar tu papada para disimularla y estilizar el cuello

El maquillaje puede ofrecer una gran cantidad de ventajas a la hora de buscar nuestra mejor versión. Cada trazo, cada producto y cada técnica han sido creados con el fin de ocultar imperfecciones y resaltar ciertas facciones de nuestro rostro.

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Verse bien es más fácil gracias al maquillaje y es que esta herramienta es muy versátil y puede adaptarse a todo tipo de piel y cualquier forma de rostro. Además, los productos que se encuentran en el mercado fueron diseñados para cualquier tipo de ocasión por lo que no se trata de una alternativa para grandes eventos.

¿Qué beneficios ofrece el maquillaje?

Para conocer un poco más sobre el maquillaje y sus beneficios se ha empleado la aplicación Gemini (Inteligencia Artificial) que, tras analizar una vasta base de datos, concluyó que esta herramienta ofrece importantes beneficios tanto estéticos como psicológicos.

En el aspecto visual, permite unificar el tono de la piel, disimular imperfecciones o signos de cansancio, y resaltar las facciones naturales del rostro, como los ojos o los pómulos. En el plano emocional, el maquillaje actúa como una poderosa herramienta de autoexpresión y cuidado personal que puede elevar la autoestima y la seguridad individual.

¿Cómo maquillar la papada?

Tras lo señalado, es importante destacar que el proceso de aplicar el maquillaje suele convertirse en un espacio de creatividad y relajación, permitiendo a las personas proyectar la imagen que desean y sentirse más cómodas y seguras en sus interacciones sociales o profesionales.

En este punto, entre otras ventajas, el maquillaje puede emplearse para disimular la papada y estilizar el cuello. Gemini remarca que esto es totalmente posible gracias a la técnica del contouring (contorneo). El secreto, indica, está en un principio básico del arte: lo oscuro oculta y profundiza, mientras que lo claro resalta y da volumen. Para conseguirlo, nos comparte a continuación una guía paso a paso, sencilla y efectiva:

Lo que vas a necesitar

Bronzer o polvo de contorno mate: Debe ser uno o dos tonos más oscuro que tu piel y, de preferencia, de subtono frío/grisáceo (para imitar una sombra natural). Evita los que tienen brillo o destellos.

Corrector o base de tu tono exacto.

Polvo traslúcido.

Brocha angular para rostro (para aplicar) y una esponja de maquillaje (para difuminar).

Paso a paso para disimular la papada

Preparar la zona: Aplica tu base de maquillaje y corrector de forma habitual en el rostro, extendiéndola un poco hacia el cuello para que el tono quede uniforme. Sella ligeramente con un polvo traslúcido.

Trazar la línea de la mandíbula



Mira al frente en el espejo y localiza el hueso de tu mandíbula.

Con la brocha angular y un poco de contorno, dibuja una línea justo por debajo del hueso de la mandíbula, yendo desde la base de la oreja hasta la barbilla.

Sombrear la papada



Inclina la cabeza ligeramente hacia atrás para ver la zona del "doble mentón". Aplica el contorno oscuro en forma de "V" invertida o triángulo justo en la zona donde se acumula el volumen de la papada. Lleva ese color oscuro hacia abajo, difuminándolo por el centro del cuello.

Estilizar el cuello

Para que el cuello se vea más largo y estilizado:



Aplica dos líneas verticales de contorno oscuro a los lados del cuello (sobre los músculos tensores). Deja el centro del cuello (la zona de la tráquea) libre de oscuridad. Si quieres, puedes aplicar un toque sutil de corrector un punto más claro en esa línea central para que la luz pegue ahí y el cuello parezca más largo.

Difuminar

