Delineado de ojos antifatiga: El secreto coreano para iluminar tu mirada

El maquillaje no solo es una herramienta de embellecimiento, sino que es el mejor aliado para quienes necesita cubrir o disimular imperfecciones, dirigir la mirada de los demás hacia cierto sector del rostro o resaltar su personalidad.

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A través del uso de cosméticos y las técnicas correctas, podemos lograr los objetivos que nos propongamos con nuestro rostro, para cualquier ocasión y etapa del día. Es en esta oportunidad que, como ejemplo, toma protagonismo un secreto coreano que ayuda a iluminar la mirada cuando la fatiga se hace evidente.

Fatiga y mirada

Un artículo difundido por la clínica oftalmológica Baviera señala que los ojos se notan cansados porque el músculo encargado de enfocar se sobrecarga y los ojos se secan. Además, desde el Instituto Mayo Clinic precisan que el cansancio se nota en la mirada porque la piel alrededor de los ojos es muy fina.

Sus expertos explican que cuando no dormimos bien, los vasos sanguíneos se dilatan, esto causa ojeras oscuras y, además, el exceso de líquido se acumula y forma bolsas. No hay dudas que todo este proceso transforma nuestro rostro por lo que hacer algo para remediarlo se hace necesario y el maquillaje aparece como una salvación.

Delineado de ojos antifatiga

Por todo lo señalado, y recordando que los resultados con el maquillaje no solo dependen de los productos que se utilicen, a continuación se le da relevancia al delineado de ojos antifatiga, considerado como un truco de origen coreano y que puede ser tu nuevo aliado:

El gran secreto

Durante años, el truco universal para agrandar el ojo fue aplicar delineador blanco en la línea de agua. Sin embargo, la técnica coreana prefiere la sutileza. El blanco puro puede verse demasiado artificial y rígido bajo la luz del día.



El truco: Utiliza un lápiz delineador en tono beige, crema o rosa pálido en la línea de agua inferior.

El efecto: Estos tonos neutralizan instantáneamente el enrojecimiento del ojo (causado por el cansancio) y simulan que la esclerótica (la parte blanca del ojo) es más amplia, logrando un efecto de "ojo abierto" sumamente natural.

Delineado "puppy eyes"

¿Cómo se hace? En lugar de elevar la colita del delineado hacia la ceja, sigue la caída natural de tu párpado superior, extendiendo el trazo ligeramente hacia abajo y hacia afuera.

¿Por qué funciona? Este ángulo redondea el ojo, dándole un aspecto más tierno, despierto y juvenil. Para que el efecto antifatiga sea real, realiza este trazo con sombra marrón o un lápiz difuminado en lugar de un delineador líquido negro ultra preciso. La suavidad es la clave para que el ojo no se vea pesado.

Iluminar el "aegyo sal"