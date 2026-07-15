Delineado de ojos para párpados grasos: Cómo lograr que dure toda la noche

El maquillaje es uno de los grandes aliados a la hora de verse bien. Los cosméticos y las técnicas de su aplicación sirven para embellecer el rostro, disimular imperfecciones y darle protagonismo a la mirada.

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Sin embargo, no todos los rostros son iguales y lo mismo sucede con la piel. Este es uno de los factores más importantes que se debe tener en cuenta a la hora de maquillarse y no caer en errores que nos perjudicarán con el paso de las horas.

La preparación del párpado

En esta oportunidad, las recomendaciones girarán en torno al delineado de los ojos cuando los párpados son grasos. Lograr que permanezca intacto es todo un desafío, pero si se respetan los siguientes pasos nada puede fallar:



Limpia la zona: Antes de empezar, pasa un disco de algodón con un poco de agua micelar (libre de aceites) por el párpado para retirar cualquier rastro de crema o grasa natural. Sécalo muy bien.

Aplica una prebase de ojos (Eye Primer): Este producto es indispensable. Está diseñado específicamente para absorber la grasa y dar textura al párpado para que el maquillaje se adhiera. Aplica una cantidad mínima (del tamaño de un grano de arroz para ambos ojos) y difumínala bien.

Sella con polvo: Inmediatamente después de la prebase, aplica una fina capa de polvo traslúcido suelto o una sombra de ojos de un tono similar al de tu piel con una brocha suave. Esto creará un lienzo completamente mate y seco.

¿Cómo delinear párpados grasos?

Tras la preparación del párpado graso, considerado como el paso más importante, los expertos en belleza ofrecen una guía detallada sobre cómo debemos delinear nuestro ojo y maquillar el párpado para que dure toda la noche y nunca dejemos de vernos bien:

Elige las fórmulas correctas

Waterproof (A prueba de agua) o Smudge-proof (A prueba de borrones): Los delineadores con base de gel o líquidos de secado rápido que especifican que son de larga duración o impermeables son tus mejores aliados.

Delineador en gel (en tarro): Es una de las fórmulas más resistentes para párpados grasos. Al aplicarse con brocha, se asienta muy bien y, una vez seco, apenas se mueve.

Delineadores líquidos mate: Los acabados brillantes o satinados suelen tener fórmulas que se deslizan más fácil con la grasa. Los acabados ultra mate tienden a fijarse y secarse por completo, resistiendo mejor el paso de las horas.

La técnica del "Sándwich"

Delinea: Haz tu delineado de forma habitual utilizando tu delineador en gel o lápiz waterproof.

Sella con sombra: Mientras el delineador aún no se haya secado al 100% (o justo después de aplicarlo), toma una brocha biselada pequeña, imprégnala con sombra de ojos negra (o del color de tu delineado) muy pigmentada y presiona la sombra directamente sobre el delineado.

¿Por qué funciona? El polvo de la sombra absorbe cualquier humedad del delineador líquido o en gel, "bloqueándolo" en su sitio.

Cuidado con la línea de agua y el lagrimal

El truco del hisopo: Antes de pintar la línea de agua, pasa suavemente un hisopo (cotonete) de algodón seco para retirar la humedad lagrimal. Aplica el delineador inmediatamente después.

Para evitar que el delineado se "corra" hacia la esquina exterior del ojo (donde se acumula la humedad al parpadear), deja un espacio milimétrico libre justo en la unión del párpado superior e inferior, o sella muy bien esa esquina externa con polvo traslúcido.

El toque final: Spray fijador

Cuando hayas terminado todo tu maquillaje de ojos y rostro, cierra los ojos y aplica un spray fijador de maquillaje de acabado mate a unos 20 cm de distancia. Esto creará una película protectora invisible sobre todo el rostro, incluyendo tus párpados, asegurando que el delineado resista el sudor, la humedad y el paso de las horas.