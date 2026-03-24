El delineado que está reemplazando al cat eye

Desde hace muchos años, el delineado cat eye se ha posicionado como una tendencia clásica que además promete combinar con cualquier tipo de maquillaje y ser útil en ocasiones formales o informales. Sin embargo, este 2026 la preferencia se inclina hacia un nuevo diseño que rompe con las normas.

Y es que el "ojo de gato" no es apto para cualquier tipo de mirada y en ocasiones puede hacer ver el p+arpado encapotado o disminuir el tamaño de los ojos visualmente. Por eso hoy te presentamos la nueva moda que lo está reemplazando.

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El delineado que reemplaza al cat eye

Este 2026, el tradicional cat eye está siendo sustituido por técnicas que priorizan mantener la frescura natural de la mirada y dar una estructura sutil a las diferentes formas de ojos que existen. Algunas de las tendencias más populares son:

Clean eyeliner

Es considerado como la evolución del delineado negro hacia algo más lujoso y "clean look". Su característica principal son las líneas delgadas y muy precisas que a penas si logran definir la mirada para así levantarla sin añadir demasiado dramatismo.

El clean eyeliner es más delgado que el delineado cat eye|Pinterest

Delineado recto

A diferencia del cat eye que se curva hacia arriba, esta técnica extiende el trazo de forma horizontal y recta hacia afuera. Se aleja del look clásico y da un efecto de tener una mirada más alargada y "despierta".

El delineado recto permite alargar la mirada de forma sutil|Pinterest

Delineado difuminado

Se inspira en técnicas que surgieron en las décadas de los 90 y 2000 y busca una apariencia imperfecta de forma intencional. El delineado es normal, solo que se difumina para que se vea un poco ahumado o de bordes borrosos. Se consigue con lápiz o sombras, ya que el delineador líquido no permite crear este efecto.

El delineado difuminado busca un estilo imperfecto intencional|Pinterest

Delineado a la mitad

Es el más común para hacer los ojos grandes. Se consigue aplicando el producto desde la mitad del ojo hacia afuera, dejando el lagrimal libre para que la mirada luzca más abierta y al mismo tiempo dar un aspecto más natural.

