El delineado adecuado para rejuvenecer el contorno de los ojos

Atrás quedaron las técnicas genéricas. Según la Inteligencia Artificial (IA), existe un tipo de trazode delineado de ojos que logrará en tu rostro un efecto "lifting" inmediato y te quitará años de encima. Sólo es cuestión de saber cómo realizarte este maquillaje y cómo debes preparar la piel para que luzca perfecta.

Hoy en día la IA ha desembarcado también en el mundo del skincare y el maquillaje para mostrarnos nuevas formas de estética. En ese marco nos indica que el error más común es seguir usando el mismo delineado de hace una década.

¿Cuánto importa el delineado de ojos?

“El delineado de ojos importa mucho más de lo que parece, ya que no es solo un adorno estético; es una herramienta de geometría facial que sirve para rejuvenecer la mirada, cambiar la forma percibida del ojo y hasta para aportar densidad a las pestañas”, remarca Gemini.

La IA de Google pone de relieve que “todo depende de lo que quieras lograr con tu delineado”. En este punto, advierte que el delineado adquiere gran importancia porque determina muchos aspectos de cómo nos vemos.

¿Cómo rejuvenecer el contorno de los ojos?

Rejuvenecer el contorno de los ojos es uno de los desafíos estéticos más comunes, ya que la piel en esa zona es hasta cinco veces más fina que la del resto del rostro. Por eso, afirma Gemini, para lograr un cambio real, hay que atacar tres frentes: hidratación, estimulación y técnica.

“De manera que no sólo el delineado es importante, sino que también mantener una piel sana e hidratada. Seguir una rutina de skincare te ayudará a tener una mirada más relajada y joven”, expresa la IA.

Y si de delineado hablamos, Gemini propone el "Invisible Lift", una técnica basada en el delineado ascendente difuminado. Esta estrategia sugiere abandonar el negro sólido —que suele endurecer las "patas de gallo"— y reemplazarlo por tonos más suaves como el café, gris topo o bronce, los cuales armonizan las facciones de manera natural.

La Inteligencia Artificial manifiesta que “la clave del éxito de este tipo de delineado reside en aplicar un trazo con un ángulo de 45° dirigido hacia la sien, comenzando exclusivamente desde el último tercio del ojo para crear una ilusión óptica de apertura y elevación”.

Finalmente, Gemini recomienda “priorizar texturas cremosas o en gel sobre los delineadores líquidos, evitando así que el producto se cuartee en los pliegues y permitiendo un acabado esfumado que rejuvenece la mirada al instante”.