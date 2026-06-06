Adiós desorden: estas ideas de home office incrementan la productividad

En la actualidad el home office está muy implementado y es una modalidad permanente. El problema que surge es que la mayoría lo sigue haciendo de manera no recomendada por los especialistas en ergonomía.

Debes contar con un espacio con diseño, inversión y planificación específica. Si bien no hace falta tener una habitación exclusiva para ello, puedes tener un rincón bien pensado.

¿Cómo transformar un espacio ideal para home office?

El escritorio flotante

Puedes ayudarte con madera o MDF para fijar en la pared, no necesitas de patas y puedes agregarle un par de cajones laterales colgantes. Ocupa un mínimo espacio y puedes hacerlo del largo que desees. Los especialistas dicen que se debe tener una profundidad mínima de 60 centímetros para trabajo con pantalla doble y documentos simultáneos.

El armario convertido en oficina

Por otro lado, puedes convertir un armario en una zona de trabajo. Las puertas permiten ocultar completamente el área de trabajo cuando la jornada termina. Dentro del armario debes instalar un escritorio a la altura correcta, estantes para los materiales de trabajo y una tira LED para iluminación adecuada.

La esquina de trabajo con panel acústico

Otra opción es colocar un panel acústico detrás del monitor o en los laterales del escritorio, para reducir el ruido ambiental y la reverberación. Actualmente combinan funcionalidad acústica con estética contemporánea: tapizados en lino, fieltro o materiales naturales, funcionan también como elemento decorativo de la pared.

La doble función sala-oficina

Puedes crear un espacio que también sirva para lectura o área de bienestar. Ocupa un escritorio con tapa de cierre que se convierte en consola decorativa, o un sillón ergonómico.

La iluminación del home office

Por último, tenemos que centrarnos en la iluminación. Se recomienda para el rendimiento cognitivo la luz natural siempre que sea posible, con el monitor perpendicular a la ventana para evitar reflejos. En cuanto a la luz artificial con temperatura de color neutra entre 4000 y 5000 Kelvin para trabajo diurno; y luz cálida de relleno lateral para videollamadas. Una lámpara de escritorio con regulación de intensidad y temperatura de color es la inversión de mayor impacto.