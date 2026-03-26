5 delineados para usar en ojos hundidos

Al maquillar ojos hundidos, es importante que hagamos ciertas técnicas, con la principal finalidad de darle una mejor apariencia a nuestra mirada; hay estilos que pueden perjudicarnos al darnos un aspecto más marcado en la estructura ósea.

Para que puedas lucir excelente todos los días, te vamos a explicar los delineados que debes usar teniendo esas características. Así que considera todas las recomendaciones que te vamos a dejar.

¿Qué maquillaje debes usar en los ojos hundidos?

Al usar delineados, se busca resaltar la mirada, pero hay que tener cuidado, ya que algunas opciones pueden generar un efecto negativo. Por eso, al usar ese tipo de maquillaje en ojos hundidos, el Modo IA de Google recomienda los siguientes estilos:

Delineado invisible : Delinear en la línea de agua superior; esto nos ayuda a obtener un aspecto más espeso de las pestañas.

: Delinear en la línea de agua superior; esto nos ayuda a obtener un aspecto más espeso de las pestañas. Mitad hacia afuera : La línea empezará desde la mitad del ojo hacia el exterior, pero haz una línea muy delgada que poco a poco se engrosa ligeramente.

: La línea empezará desde la mitad del ojo hacia el exterior, pero haz una línea muy delgada que poco a poco se engrosa ligeramente. “Foxy eyes” : Una gran alternativa para poder alargar la mirada horizontalmente. Siempre emplea una línea muy delgada.

: Una gran alternativa para poder alargar la mirada horizontalmente. Siempre emplea una línea muy delgada. Difuminado : En lugar de delineado, puedes optar por usar sombra o un lápiz cremoso, el cual vas a difuminar en el borde de las pestañas.

: En lugar de delineado, puedes optar por usar sombra o un lápiz cremoso, el cual vas a difuminar en el borde de las pestañas. Un tercio en el párpado inferior: Aplica color en el tercio exterior del párpado; puedes optar por sombras para lograr el efecto en tu mirada.

¿Qué sombras usar para los ojos hundidos?

Además de conocer los delineados que debes usar en ojos hundidos, es fundamental conocer cuáles son los tonos de sombras que te serán de gran utilidad al momento de fortalecer tu mirada, debido a que serán alternativas que podrás emplear para disminuir las hendiduras causadas por la estructura ósea.

Opta por opciones que sean claras; además de incorporar tonos brillantes, te ayudarán a tener una apertura en tu mirada. En su lugar, evita todos los negros, grises o sombras muy oscuras, ya que esto enmarcará en exceso las hendiduras que tengas.