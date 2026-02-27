Los 3 delineados que son tendencias y te ayudarán a darle un giro primaveral a tu maquillaje

El maquillaje sufrirá algunos cambios en el mes de marzo, más precisamente con la llegada de la primavera ya que esta estación, en donde todo florece, traerá aire fresco a los rostros. Las nuevas tendencias ya están comenzando a dar señales de lo que pronto veremos.

Es en este marco que para conocer las nuevas tendencias se está consultando a aplicaciones como Gemini y ChatGPT. Se trata de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) que analizan diferentes bases de datos, comparan tendencias y sacan conclusiones en torno a este y otros ámbitos por lo que pueden dar precisiones sobre lo que se viene.

El maquillaje que viene en primavera

Gemini fue elegida en esta oportunidad para poner la mirada en la primavera y en las tendencias en torno al maquillaje. “Para la primavera 2026, el mundo del maquillaje se aleja de la rigidez para abrazar una mezcla fascinante entre lo etéreo y lo expresivo”, responden en primera instancia esta IA.

“Olvida el contorno marcado; lo que viene es una piel que respira y colores que parecen aplicados con pinceladas de acuarela”, advierte Gemini, dejando a la imaginación los cambios que traerá la nueva estación.

Un giro primaveral a tu maquillaje

De cara al mes de marzo, Gemini fue consultado por la primavera y los delineados ideales para lograr ciertos efectos en el rostro. En este sentido, la IA respondió que “la primavera es el momento perfecto para dejar atrás los tonos oscuros y las líneas rígidas del invierno. Este 2026, la tendencia se inclina hacia la frescura, el color y la ligereza”.

La Inteligencia Artificial, en base a lo consultado, dio a conocer los tres delineados que estarán dominando la temporada y que harán lucir un look primaveral y espectacular:

El "Floating Crease" en tonos pastel: Ya no nos limitamos a la línea de las pestañas. El delineado flotante consiste en trazar una línea fina justo en el pliegue del párpado (la cuenca).



El giro primaveral: Olvida el negro. Usa colores lavanda, verde menta o azul cielo.

Tip de aplicación: Mantén el resto del ojo muy natural (solo máscara de pestañas) para que la línea geométrica sea la protagonista. Esto abre la mirada de una forma increíble.

Delineado "Kitten" de colores: Es el hermano menor del cat-eye. En lugar de una línea larga y dramática, el kitten eyeliner es corto, fino y empieza desde la mitad del ojo hacia afuera.



El giro primaveral: Cámbialo por un rosa vibrante, naranja melocotón o incluso un blanco brillante.

Por qué funciona: Es mucho más sutil y juguetón, ideal para un look de día bajo el sol. Además, es mucho más fácil de hacer si no tienes el pulso de un cirujano.

Doble delineado (Under-liner): Esta tendencia traslada el foco de atención a la línea inferior de las pestañas.

