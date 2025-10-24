El truco para poder aumentar el volumen máximo a tu smartphone

La mayoría de los smartphones tienen en la actualidad un volumen que te permite escuchar tu música o lo que deseas oír sin mayores inconvenientes. Sin embargo, hay ocasiones donde utilizas tu dispositivo en lugares donde requieres aumentar el volumen y das a tope y aun así no logras escuchar bien.

Para esos casos existe un truco que te va a solucionar este inconveniente y te permitirá aprovechar al máximo el parlante de tu teléfono, estés donde estés y al volumen que tú elijas.

¿Cómo aumentar la potencia de tu smartphone?

Para aumentar la potencia del parlante de tu smartphone está disponible en PlayStore una aplicación que es un amplificador de volumen llamado GOODEV. Se trata de una herramienta que te permitirá aumentar hasta en un 40% la potencia de los altavoces de dispositivo.

Instalando esta aplicación, y aceptando los permisos correspondientes, lograrás obtener un volumen mayor al establecido de fábrica. Sin embargo, los expertos en software recomiendan no abusar del uso de esta app para no arruinar el parlante original.

¿Cómo utilizar esta app en un teléfono Android?

Lo primero que debes hacer es descargar el amplificador de volumen GOODEV desde PlayStore. Posteriormente, tienes que aceptar los permisos e ingresar a la aplicación para interiorizarte con ella.

Dentro del menú de la app tendrás dos opciones: Volumen y Boost. Para aumentar el volumen de los altavoces de tu smartphone debes subir el Boost hasta 40 como máximo. De esta manera fácil y rápida lograrás aumentar de forma segura el volumen de tu teléfono para cuando necesites una mayor potencia.

De todos modos, es importante recordar que no se debe hacer un uso cotidiano de esta herramienta para cuidar de los parlantes de tu teléfono y tu sistema auditivo.