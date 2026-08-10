Horóscopo de hoy lunes 10 de agosto: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 10 de agosto de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 10 de agosto de 2026

Hoy, lunes 10 de agosto de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : la jornada favorece la toma de decisiones y la expresión de ideas con mayor seguridad. El ingreso de Mercurio en Leo impulsa tu creatividad y te anima a comunicar tus proyectos con entusiasmo. Una conversación importante abrirá nuevas posibilidades para avanzar.

: la jornada favorece la toma de decisiones y la expresión de ideas con mayor seguridad. El ingreso de Mercurio en Leo impulsa tu creatividad y te anima a comunicar tus proyectos con entusiasmo. Una conversación importante abrirá nuevas posibilidades para avanzar. Tauro : el día invita a prestar atención a los asuntos relacionados con tu entorno más cercano y a crear un ambiente más armonioso. Resolver pequeños desacuerdos con paciencia fortalecerá la confianza y te permitirá disfrutar de una mayor sensación de estabilidad.

: el día invita a prestar atención a los asuntos relacionados con tu entorno más cercano y a crear un ambiente más armonioso. Resolver pequeños desacuerdos con paciencia fortalecerá la confianza y te permitirá disfrutar de una mayor sensación de estabilidad. Géminis : la energía disponible impulsa el aprendizaje, las conversaciones y el intercambio de información útil para tus objetivos. Mantener una actitud flexible te ayudará a encontrar soluciones rápidas y a aprovechar oportunidades que aparecerán de manera inesperada.

: la energía disponible impulsa el aprendizaje, las conversaciones y el intercambio de información útil para tus objetivos. Mantener una actitud flexible te ayudará a encontrar soluciones rápidas y a aprovechar oportunidades que aparecerán de manera inesperada. Cáncer : la jornada pone el foco en la administración de tus recursos y en la importancia de valorar tus capacidades. Actuar con prudencia frente a una nueva propuesta fortalecerá tu confianza y permitirá consolidar avances a largo plazo.

: la jornada pone el foco en la administración de tus recursos y en la importancia de valorar tus capacidades. Actuar con prudencia frente a una nueva propuesta fortalecerá tu confianza y permitirá consolidar avances a largo plazo. Leo : el ingreso de Mercurio en tu signo potencia la claridad mental, la capacidad de liderazgo y la facilidad para expresar aquello que deseas. Será un excelente momento para presentar ideas, negociar acuerdos y fortalecer vínculos mediante una comunicación directa y sincera.

: el ingreso de Mercurio en tu signo potencia la claridad mental, la capacidad de liderazgo y la facilidad para expresar aquello que deseas. Será un excelente momento para presentar ideas, negociar acuerdos y fortalecer vínculos mediante una comunicación directa y sincera. Virgo : el día invita a disminuir el ritmo y dedicar un momento a la reflexión antes de asumir nuevos compromisos. Escuchar tu intuición te permitirá descubrir respuestas que aportarán mayor tranquilidad y una visión más clara del camino a seguir.

: el día invita a disminuir el ritmo y dedicar un momento a la reflexión antes de asumir nuevos compromisos. Escuchar tu intuición te permitirá descubrir respuestas que aportarán mayor tranquilidad y una visión más clara del camino a seguir. Libra : la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el acercamiento a personas que pueden aportar nuevas perspectivas. El ingreso de Mercurio en Leo fortalece el trabajo en equipo y facilita conversaciones que impulsarán objetivos comunes.

: la energía disponible favorece los proyectos compartidos y el acercamiento a personas que pueden aportar nuevas perspectivas. El ingreso de Mercurio en Leo fortalece el trabajo en equipo y facilita conversaciones que impulsarán objetivos comunes. Escorpio : la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de actuar con firmeza frente a los desafíos. Tu constancia comenzará a dar resultados visibles y una decisión bien pensada fortalecerá tu posición en un asunto relevante.

: la jornada pone atención en tus responsabilidades y en la importancia de actuar con firmeza frente a los desafíos. Tu constancia comenzará a dar resultados visibles y una decisión bien pensada fortalecerá tu posición en un asunto relevante. Sagitario : el día despierta el deseo de ampliar horizontes mediante nuevos aprendizajes, viajes o experiencias diferentes. El ingreso de Mercurio en Leo favorece la planificación de proyectos ambiciosos y fortalece tu confianza para compartir tus conocimientos con los demás.

: el día despierta el deseo de ampliar horizontes mediante nuevos aprendizajes, viajes o experiencias diferentes. El ingreso de Mercurio en Leo favorece la planificación de proyectos ambiciosos y fortalece tu confianza para compartir tus conocimientos con los demás. Capricornio: la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a reorganizar tus prioridades. Una conversación sincera permitirá aclarar dudas y avanzar con mayor seguridad hacia tus objetivos.

la energía disponible invita a transformar aquello que ya no aporta estabilidad y a reorganizar tus prioridades. Una conversación sincera permitirá aclarar dudas y avanzar con mayor seguridad hacia tus objetivos. Acuario : la jornada pone el foco en las relaciones y en la importancia de construir acuerdos equilibrados. El ingreso de Mercurio en tu signo opuesto complementario favorece el diálogo con personas importantes y crea oportunidades para resolver diferencias mediante el entendimiento y el respeto mutuo.

: la jornada pone el foco en las relaciones y en la importancia de construir acuerdos equilibrados. El ingreso de Mercurio en tu signo opuesto complementario favorece el diálogo con personas importantes y crea oportunidades para resolver diferencias mediante el entendimiento y el respeto mutuo. Piscis: el día favorece la organización de tus actividades y la incorporación de hábitos que contribuyan a un mayor equilibrio cotidiano. La disciplina y la constancia te permitirán avanzar con paso firme, mientras un gesto amable fortalecerá un vínculo que merece mayor atención.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: