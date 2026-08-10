OFICIAL: Lista completa de los 10 mejores cocineros de MasterChef 24/7 rumbo a la Gran Final

Con la competencia entrando en su recta final y la tensión al límite en cada estación de trabajo, la exigencia de los jueces no dio tregua en un reto de eliminación que definía el destino de la contienda. Esta noche conocimos al selecto grupo de participantes que llegarán a la recta final de MasterChef 24/7 , marcando el inicio de la etapa más implacable del certamen.

Durante el reto de eliminación de este domingo 9 de agosto, los cocineros tuvieron que preparar platillos idénticos en pareja, y, aunque sin duda todos pusieron su mejor esfuerzo, no todos consiguieron entrar al codiciado grupo de los 10 mejores de la temporada de MasterChef 24/7.

¿Quiénes son los cocineros del Top 10 de MasterChef 24/7?

Al fin conocimos al selecto grupo de los 10 mejores cocineros de MasterChef 24/7 que va rumbo a la final, el cual está conformado por competidores que han demostrado consistencia, técnica y temple en los momentos de mayor presión:

Julio

Lancer

Claudia

Daniela

Antrax

Ramahá

Michelle

Ixdit

Flor (salvada por el público)

Michelle

¿Quién salió de MasterChef 24/7 este domingo 9 de agosto?

La tensión alcanzó su punto máximo en las cocinas de MasterChef 24/7 durante la crucial gala de este domingo 9 de agosto. Tras un complejo reto de eliminación donde los detalles técnicos y la precisión bajo presión definieron la permanencia, los jueces tomaron una determinación definitiva para afilar el grupo de competidores.