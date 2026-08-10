El horóscopo de Mhoni Vidente de la semana: predicciones del amor, dinero, trabajo y salud de hoy lunes 10 al viernes 14 de agosto

El horóscopo de hoy de Mhoni Vidente revela las predicciones que le deparan a cada signo durante la semana, que abarca del lunes 10 al viernes 14 de agosto de 2026. De acuerdo con las visiones de la pitonisa, cada signo tiene su propio camino y deberá meditar sobre lo que le conviene y aquello que no. Estas son sus predicciones.

♈ Aries

El Ermitaño ilumina el camino de Aries y ayuda a resolver asuntos legales y amorosos. El 13 de agosto traerá nuevas propuestas laborales, mientras que el dinero podría llegar con un golpe de suerte.

♉ Tauro

La Estrella anuncia crecimiento y nuevas oportunidades para Tauro. El 14 de agosto puede marcar un avance laboral importante, aunque en el amor conviene ser prudente con las personas de confianza.

♊ Géminis

La Torre anuncia cambios que pueden transformar el rumbo de Géminis. Es momento de proteger el patrimonio, ahorrar y prepararse para nuevas oportunidades laborales que podrían surgir inesperadamente.

♋ Cáncer

El As de Espadas impulsa a Cáncer a cortar con todo lo negativo. Llegarán oportunidades laborales relacionadas con el extranjero o el gobierno, pero será clave proteger las finanzas de posibles manipulaciones.

♌ Leo

El Sol ilumina a Leo con una semana de éxito y prosperidad. Un ascenso o cambio laboral está cerca y el cumpleaños podría traer una etapa de bonanza económica, aunque deberá cuidarse de posibles traiciones.

Este es el horóscopo de Leo para hoy, según las predicciones de Mhoni Vidente en agosto.|(CANVA/FB Mhoni Vidente)

♍ Virgo

El Carruaje le pide a Virgo avanzar sin mirar atrás. Una semana de reuniones y decisiones laborales puede abrir la puerta a una inversión inteligente, mientras que el amor ofrece estabilidad con personas afines.

♎ Libra

El Loco anuncia cambios positivos y nuevas oportunidades para Libra. Aunque el trabajo será intenso, también llegarán recompensas económicas; en el amor, podrían surgir conexiones inesperadas.

♏ Escorpión

La Rueda de la Fortuna coloca a Escorpión en una etapa de ascenso. La perseverancia en los negocios traerá ingresos extra y el amor podría fortalecerse junto a signos como Sagitario, Piscis y Cáncer.

♐ Sagitario

El Juicio anuncia el cierre definitivo de ciclos negativos para Sagitario. Nuevos proyectos pueden prosperar y un negocio extra podría mejorar sus ingresos, mientras que el amor recupera fuerza y estabilidad.

♑ Capricornio

El Mago anuncia una etapa en la que los deseos de Capricornio pueden comenzar a cumplirse. Se avecinan cambios importantes, incluso de ciudad o país, acompañados de abundancia y nuevas oportunidades económicas.

♒ Acuario

El As de Copas abre para Acuario una etapa ideal para construir patrimonio. Una mejor organización del tiempo favorecerá el trabajo, mientras que el dinero podría sorprender con un inesperado golpe de suerte.

♓ Piscis

El Sol llega para Piscis con una poderosa energía de abundancia. Nuevos proyectos y becas pueden impulsar su crecimiento, mientras que el amor ofrece estabilidad junto a Cáncer, Leo y Virgo.