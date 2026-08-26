Adiós al balayage: las dos mechas que proporcionan profundidad y luminosidad en melenas oscuras

Las mechas balayagaje son una de las técnicas de coloración más destacadas que tiene el cabello y una de las más elegidas por las mujeres que buscan darle un cambio a su cuero cabelludo y que tiene la particularidad de aplicar color solo en las puntas; por loque tiene una gran cantidad de ventajas. Sin embargo, de acuerdo a lo que aseguraron los estilistas expertos, esta técnica quedó en el olvido porque hay dos mechas que aportarán profundidad y luminosidad en las melenas oscuras.

Noticias Querétaro del 25 de agosto 2026

Para saber un poco más sobre las mechas balayage, hay que mencionar que se trata de una de las tantas técnicas que hay de decoloración del cabello y más solicitadas en muchas peluquerías porque aporta luz y dimensión al pelo con un acabado natural degradado y sin el efecto de las mechas marcadas. Consiste en aclararse el pelo a mano alzada, creando así un degradado desde medios a puntas.

El resultado que tiene aplicar las mechas balayage es que las mujeres van a lograr un efecto natural con transiciones suaves; más dimensión y movimiento; menos mantenimiento que unas mechas clásicas y una raíz más integrada. Sin embargo, pese a todas estas ventajas, esta técnica de coloración quedará en el olvido porque será reemplazada por dos mechas que aportarán profundidad y luminosidad, especialmente en cabellos oscuros.

Cuáles son las dos mechas que aportarán profundidad y luminosidad

Los dos tipos de mechas que entrarán en vigencia en esta temporada son las ribbon highlights y woodlights que se caracterizan por proporcionar mayor luminosidad y profundidad a los cabellos oscuros, pero con resultados diferentes. En primer lugar, hay que mencionar que las ribbon highlights es una técnica que consiste en crear reflejos más anchos y definidos que las tradicionales, imitando así el efecto de cintas de luz que se integrarán de manera natural en la melena.

Qué son las mechas woodlights

Por otro lado, las woodlights tienen como objetivo buscar el resultado más integrado y es que la inspiración está en los diversos matices que encontramos en la madera, en el chocolate, la miel y es que son tonos que conviven entre sí sin que haya un salto brusco entre uno u otro y que si se aplican al cabello, permitirá construir una melena morena repleta de profundidad.