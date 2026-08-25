Los 5 tonos de sombras para ojos que rejuvenecen después de los 50 y serán tendencia a partir de Septiembre

La edad no importa si hablamos de maquillaje y las tendencias, pues si adoptas los tonos correctos puedes renovar tu imagen y estar a la moda, así que hoy te presentamos los colores de sombras para ojos que debes elegir en este septiembre para verte al menos 5 años más joven y sobre todo verte icónica y en total tendencia para el mes más mexicano.

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Tonos de sombras para verte más joven si tienes más de 50

Expertos en belleza aseguran que existen tonos específicos de maquillaje que suelen ayudar a quitarte algunos años de encima, pero no solo debes tomar en cuenta eso, sino también una correcta aplicación para hacerte ver con un efecto lifting.

Normalmente, después de los 40 años hay una pérdida de colágeno lo cual lleva a que la piel de los ojos luzca flácida y caída, pero si optas por maquillarte con los siguientes tonos de sombras verás un gran cambio.

Bronce: Si quieres llevar un maquillaje para fiesta y lucir en tendencia este septiembre, te recomendamos este color, ya que puedes crear un efecto ahumado sin la necesidad de usar color negro. El bronce ayudará a que te veas moderna, pero gracias a que no es tan oscuro, hará que no se acentúen tus líneas de expresión.

Café tono medio: Este color es el ideal para llevar en tu día a día, debido a que no es tan cargado y lo puedes manejar con mucha facilidad. Con el café tono medio podrás hacer diversos looks, como un smokey eyes o hasta un efecto delineado de gato sin usar otra sombra.

Coral: Si quieres un maquillaje más sutil para los ojos, pero sin pasar desapercibida, usar un tono coral en sombra de ojos es perfecto y si tienes más de 50 años, ayudará a suavizar tus facciones y a hacer tu mirada más tierna, además puedes usar el mismo color para hacer match con el rubor.

¿Cómo aplicar las sombras de ojos si tengo más de 50 años?

Aplicar correctamente las sombras de ojos puede hacer un gran cambio, te sugerimos los siguientes pasos:

