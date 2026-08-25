3 espejos que NUNCA debes tener frente a tu cama y cómo curar su energía

Diseñar el dormitorio ideal va mucho más allá de elegir un colchón cómodo o unas cortinas elegantes. En el arte milenario del Feng Shui, la habitación es un espacio sagrado y objetos como los espejos son peligrosos en el cuidado de nuestra energía vital mientras dormimos.

Se trata de uno de los errores de decoración más comunes y perjudiciales. Ya que puede transformarse en el detonante principal de noches inquietas y cansancio crónico.

Si te preguntas constantemente por qué sufres de insomnio, pesadillas recurrentes o te despiertas más agotado de lo que te acostaste, la respuesta podría estar en la posición de un espejo frente a la cama.

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Los 3 espejos que nunca debes colocar frente a tu cama

Si estás revisando los espejos en la habitación, asegúrate de que ninguno de estos tres estilos esté apuntando directamente hacia la cama, mostrando su reflejo:

Espejos de cuerpo entero al pie de la cama

Es la configuración más peligrosa. Al reflejar tu cuerpo completo mientras descansas, el cristal "duplica" tu energía y la devuelve rebotada, impidiendo que te liberes de las tensiones del día y propiciando que te despiertes con dolores musculares o sensación de pesadez.

Los espejos que debes evitar en tu habitación, porque dañarán tu energía vital|Jay Randhawa

Pueras de clóset espejadas de frente

Muy populares en los diseños modernos para dar amplitud. El problema de estas grandes superficies es que magnifican cualquier fuga energética de la habitación. Si la pareja está pasando por un momento de tensión, el espejo duplicará simbólicamente esa discordia, afectando la relación.

Tocadores con espejos angulados hacia la cama

Aunque estén a un lado, si al sentarte o acostarte en el colchón alcanzas a ver tu reflejo de reojo, el espejo sigue ejerciendo su efecto reflector sobre ti, fragmentando la sensación de intimidad y seguridad del espacio.

Por las noches cubre los espejos de tu habitación para que no te reflejen mientras duermes|Pexels: Çağrı Kurt

Para curar y neutralizar la energía de los espejos puedes cubrirlos con una manta, unlienzo de tela ligera o una cortina estilizada, durante las noches, así se rompe el reflejo y el Chi se mantiene estable, permitiendo una atmósfera puramente Yin.

