4 ideas para monederos de crochet fáciles de hacer, modernos, elegantes y útiles
Diseños sencillos y versátiles para darle un toque artesanal a tus accesorios.
Las manualidades con crochet pueden ser una gran opción para darle vida a accesorios útiles, prácticos y con estilo; por ello ahora te contamos sobre 4 ideas sencillas para hacer monederos de crochet funcionales, modernos y con formas originales, ideales para el día a día o para regalar a esa persona querida.
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4 ideas útiles para crear monederos de crochet útiles, modernos y elegantes
Ya sea que quieras dar vida a un pequeño modelo o hasta un diseño funcional con diseño tejido, estas cuatro ideas te permiten hacer manualidades con crochet, de manera divertida, funcional y moderna.
Monedero clásico con cierre
Este diseño es compacto, sencillo e ideal para quienes solo buscan un espacio para llevar monedas u objetos pequeños. Para esta idea, lo ideal es realizarlo en un solo tono con broche en dorado o plateado para contribuir a una apariencia elegante y moderna.
Monedero tipo sobre
Su forma rectangular es perfecta para aportar elegancia a cualquier conjunto. Además,esta idea es una opción práctica para
Monedero redondo
Este tipo de monederos es conveniente si se requiere de un objeto práctico sin la necesidad de patrones muy elaborados; para hacerlo más funcional, puedes agregarle un cierre metálico o botón en plateado o madera.
Mini bolso con correa
Una versión versátil que incorpora una pequeña correa que convierte a este artículo en una alternativa más funcional y práctica, en donde llevar tus pertenencias ocasionales sin la necesidad de grandes bolsos.
Si lo que buscas es una manualidad que te permita generar un artículo útil y pensado para el día a día, cualquiera de estas opciones puede ser perfecta para quienes buscan una alternativa práctica y llamativa para crear manualidades con crochet.