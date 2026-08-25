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4 ideas para monederos de crochet fáciles de hacer, modernos, elegantes y útiles

Diseños sencillos y versátiles para darle un toque artesanal a tus accesorios.

4 ideas para monederos de crochet fáciles de hacer, modernos, elegantes y útiles
4 ideas para monederos de crochet fáciles de hacer, modernos, elegantes y útiles

Escrito por: Hugo Pantoja

Las manualidades con crochet pueden ser una gran opción para darle vida a accesorios útiles, prácticos y con estilo; por ello ahora te contamos sobre 4 ideas sencillas para hacer monederos de crochet funcionales, modernos y con formas originales, ideales para el día a día o para regalar a esa persona querida.

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4 ideas útiles para crear monederos de crochet útiles, modernos y elegantes

Ya sea que quieras dar vida a un pequeño modelo o hasta un diseño funcional con diseño tejido, estas cuatro ideas te permiten hacer manualidades con crochet, de manera divertida, funcional y moderna.

Monedero clásico con cierre

Este diseño es compacto, sencillo e ideal para quienes solo buscan un espacio para llevar monedas u objetos pequeños. Para esta idea, lo ideal es realizarlo en un solo tono con broche en dorado o plateado para contribuir a una apariencia elegante y moderna.

Monedero clásico con cierre
Monedero clásico con cierre|Imagen generada con IA

Monedero tipo sobre

Su forma rectangular es perfecta para aportar elegancia a cualquier conjunto. Además,esta idea es una opción práctica para

Monedero clásico con cierre
Monedero clásico con cierre|Imagen generada con IA

Monedero redondo

Este tipo de monederos es conveniente si se requiere de un objeto práctico sin la necesidad de patrones muy elaborados; para hacerlo más funcional, puedes agregarle un cierre metálico o botón en plateado o madera.

Monedero redondo
Monedero redondo|Imagen generada con IA

Mini bolso con correa

Una versión versátil que incorpora una pequeña correa que convierte a este artículo en una alternativa más funcional y práctica, en donde llevar tus pertenencias ocasionales sin la necesidad de grandes bolsos.

Mini bolso monedero con correa
Mini bolso monedero con correa|Imagen generada con IA

Si lo que buscas es una manualidad que te permita generar un artículo útil y pensado para el día a día, cualquiera de estas opciones puede ser perfecta para quienes buscan una alternativa práctica y llamativa para crear manualidades con crochet.

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