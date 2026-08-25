MasterChef 24/7: ¿Cómo hacer chileatole en casa? La receta de la Chef Zahie perfecta para los días de lluvia

Cuando llegan los días de lluvia, como las que se están viviendo actualmente en la Ciudad de México y otras partes cercanas, pocas cosas resultan tan reconfortantes como un platillo caliente y lleno de sabor. En esta ocasión, te compartimos una deliciosa receta tradicional de la Chef Zahie Téllez, jueza de MasterChef 24/7, que es perfecta para disfrutar en casa. El chileatole es una preparación muy mexicana, ideal también para iniciar el mes patrio con orgullo por nuestra gastronomía.

MasterChef 24/7: la receta de chileatole de la Chef Zahie Téllez

Esta preparación destaca por su combinación de maíz, chile, masa y hierbas aromáticas, ingredientes que dan como resultado un platillo espeso, caliente y con un sabor muy particular. Además, es una alternativa sencilla para preparar cuando se busca algo reconfortante sin complicarse demasiado en la cocina.

Para preparar esta receta de chileatole al estilo de la Chef Zahie se necesitan pocos ingredientes, muchos de ellos fáciles de encontrar:



2 elotes tiernos desgranados

10 flores de calabaza

4 ramitas de epazote

3 chiles guajillo

2 chiles de árbol

¼ de cebolla

50 gramos de masa

Sal al gusto

La Chef Zahie explicó que para hacer un chileatole rojo se debe cambiar la mezcla por tomatillo y chile verde.|Canva

La combinación de los elotes con la flor de calabaza aporta una textura y sabor característicos, mientras que los chiles guajillo y de árbol son los encargados de darle ese toque de picor y profundidad a la preparación.

Preparación:



Poner a hervir agua con sal y colocar el maíz desgranado para que se cueza. Mientras tanto, en la licuadora poner los chiles, un poco de agua, cebolla tatemada y sal. Una vez lista, colar la salsa en la olla donde se están cociendo el maíz y agregar unas ramas de epazote. Tomar masa de tortillas previamente hidratada, diluir en agua poco a poco y, ya lista, colar sobre la olla con la preparación anterior. Subir el fuego y agregar la flor de calabaza. Dejar reposar 20 segundos y servir.

El chileatole es una preparación ideal para disfrutar recién hecho, especialmente durante los días lluviosos o cuando baja la temperatura. Su consistencia espesa, el sabor del maíz, el aroma del epazote y el toque de los chiles hacen de este platillo una opción reconfortante para compartir en familia.

Con esta receta de la Chef Zahie de MasterChef 24/7 puedes preparar una sopa casera y darle un lugar especial a ingredientes tradicionales como el elote, la flor de calabaza y la masa. La jueza del reality señaló en comentarios que para cambiar por uno verde, se deben usar tomatillos (tomate verde en algunas zonas de México) y chile serrano.