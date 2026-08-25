Cómo hacer una piñata casera del Rey Cerdo de Angry Birds, ideal para cumpleaños infantiles

Uno de los elementos decorativos más importantes que nos encontramos en una fiesta infantil es la piñata, la cual se elabora con diversos materiales y que tiene como fine lograr un buen resultado para que luego sea rota por el anfitrión y para que caigan varias sorpresas. Para que puedas hacer una posada diferente, te compartiremos el paso a paso para que hagas una inspirada en el videojuego de Angry Birds, especialmente inspirada en el Rey Cerdo y que será muy fácil de hacer.

Las características que tienen las piñatas es que se pueden hacer con materiales que tenemos en casa, sin la necesidad de gastar mucho dinero en estos elementos decorativos; y es que si bien son más fáciles conseguirlas en algunas tiendas; lo mejor es hacerlas en casa para lograr grandes resultados. Además, es un elemento decorativo que no puede faltar en ningún cumpleaños y que es muy buscado por los niños.

Por otro lado, una de las temáticas más elegidas por los niños a la hora de querer una piñata decorada es Angry Birds, un videojuego que salió a la luz en el año 2009 y que rápidamente se popularizó, inclusive teniendo algunas películas. Tiene diversos personajes con los cuales se identifican y en este caso; te compartiremos el paso a paso de hacer una piñata inspirada en Rey Cerdo de Angry Birds con la característica principal que será redonda, utilizando una técnica del globo.

Materiales para la piñata de Rey Cerdo de Angry Birds

Globo grande

Engrudo

Papel periódico

Papel crepé, papel china

Foami o cartulinas en colores

Cómo hacer una piñata de Rey Cerdo de Angry Birds