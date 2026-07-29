Las mechas caramelo y miel han llegado a sustituir al rubio

Las mechas han sido siempre una buena alternativa para poder darle a tu cabello un cambio excelente. En este caso aquellas que se hacían en tonos claros están desapareciendo por lo que todo se inclina por las caramelo y miel.

En esta temporada los castaños son la tendencia de la temporada, pero los tonos claros le dan luminosidad a tu rostro por lo que te vamos a contar como llevar las mechas caramelo y miel.

¿Cómo llevar las mechas caramelo y miel?

Debes tener en cuenta que las mechas caramelo y miel son cálidas por lo que aportan luz, dimensión y un efecto de pelo tocado por el sol con un toque natural. Las mejores maneras de llevarlas son:

Mechas caramelo sobre moreno

Si deseas tener una base morena, pero añadir unas mechas caramelo pues esta es la opción perfecta. Aunque tu pelo sea oscuro, estos agregados aportan luminosidad sin llegar al rubio más claro que ya anda pasado de moda. Obtendrás una melena con movimiento y profundidad.

Mechas Babylights en tonos miel

Las Babylights son una de las preferidas, pero puedes escogerlas en tonos miel en esta ocasión. De esta manera podrás conseguir un acabado natural ya que el color miel es cálido y muy bonito. Estas mechas se caracterizan por ser muy finas, por lo que si están bien realizadas quedarán como reflejos naturales realizados por el sol.

Mechas caramelo y miel combinadas

En el caso de que no te decidas por el tono miel ni por el caramelo, pues elige ambos. Por un lado, las mechas caramelo aportan profundidad, y las de color miel van a iluminar zonas estratégicas de la melena. Si mezclas ambas vas a obtener elegancia, calidez y una sensación de movimiento.

Mechas Balayage caramelo

Las Balayage se posicionan como otra de las preferidas y son una de las mejores opciones que puedes escoger en tono caramelo, sea cual sea el tono de cabello que lleves de base.

Puedes combinarlas con castaños oscuros o más claros, pero lo importante es que la base esté entre esta paleta para que de verdad queden bien. Crean un degradado suave desde la raíz hasta las puntas y te darán un cambio sutil y de bajo mantenimiento.

Reflejos miel sobre cabello castaño

Por último, tenemos este estilo de reflejos miel en una base castaña. Así vas a iluminar tu melena castaña si llevas un tono tanto marrón más claro, como chocolate o castaño oscuro. Puedes llevarlo los reflejos en mechones finos o más gruesos.