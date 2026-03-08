7 diseños de uñas en color aqua para lucir esta primavera 2026: son perfectas para lucir bajo el sol o la alberca

La primavera está a la vuelta de la esquina, con ella llegan miles de planes y reuniones, es por eso que te damos las mejore ideas para que luzcas unas uñas perfectas en color aqua, estos modelos son ideales para lucir bajo el sol o la alberca si decides salir a nadar en esta época de calor.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas en color aqua para primavera 2026?

Efecto aperlado: Esta idea consiste en mantener las uñas en un efecto aperlado en color aqua, sin agregar figuras ni pedrería, solo mantenerlas con ese efecto y color. Este diseño sin duda resalta mucho bajo el sol e incluso bajo el agua. El color es ideal para esta primavera 2026.

Efecto de gato con olas: Esta idea consiste en mantener las uñas en color aqua con efecto ojo de gato y añadir un efecto extra que de la apariencia de olas de mar. Este diseño consiste en mantener las uñas con forma de almendra. Es perfecto para nadar, ya que luce muy bien bajo el agua.

Efecto sirena: Esta idea consiste en mantener una uña en color aqua y las demás solo la punta (la cual deberá ser almendrada). Una uña deberá tener efecto de concha de mar y las demás detalles dorados, puedes añadir estrellas de mar o perlas, se verán increíbles.

Efecto con base negra: Esta idea consiste en mantener las uñas con efecto ojo de gato, pero poner una base negra y sobre ella un color aqua, esto hará que el diseño luzca distinto y muy hermoso.

Efecto mariposa: Como su nombre lo dice, esta idea consiste en añadir mariposas en el diseño de las uñas. Juega con tu creatividad y usa las que más prefieras, puedes agregar flores e incluso detalles de pedrería así como la forma de uña que más te guste.

Base natural con puntas aqua: Esta idea consiste en mantener la base de las uñas en color nude y las puntas en aqua, puedes dejar una uña en color completo y agregar efecto un efecto cola de sirena.