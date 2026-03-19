7 diseños de uñas elegantes para lucir hermosa esta temporada

El mundo de la manicura es muy amplio por lo que es difícil en algunas ocasiones podres encontrar el equilibrio entre la sofisticación y la practicidad. Este año ha llegado con la tendencia de inclinarse por las uñas elegantes que no son para nada exageradas ni requieren de extenso tiempo en el salón.

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Aquí te vamos a mostrar unos diseños interesantes que quedan bien en el trabajo o en una cena. Estos estilos son muy fáciles de poder replicar y elevar tu estilo rápidamente obteniendo una apariencia elegante.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas elegantes?

Baby boomer cuadradas

La manicura baby boomer es un estilo elegante y muy popular que combina el efecto del clásico francés con un degradado suave. Se la conoce también como “francés difuminado”.

Uñas elegantes.|Pinterest

Manicura mini francés

La manicura francesa no pasa de moda por lo que se va reinventando constantemente. En este caso tenemos una línea más fina que la tradicional por lo que es más elegante.

Uñas almendradas glaseadas

Las uñas glaseadas tienen un acabado brillante y perlado, con efecto iridiscente (cambia según la luz). Muy suave y natural, generalmente en tonos claros como nude, rosa o blanco lechoso

Uñas hermosas.|Pinterest

Polka dolts

Este es un diseños clásico, delicado y súper versátil: puedes jugar con colores, tamaños y combinaciones según tu estilo

Juega con los lunares.|Pinterest

Diseños de uñas eye cat rosa

Las uñas cat eye crean un efecto brillante y profundo que cambia con la luz, simulando el reflejo misterioso de un ojo de gato. El rosa le da el toque elegante que buscamos.

Disfruta de estas uñas.|Pinterest

Uñas francés moderno

Nuevamente nos encontramos con los diseños de uñas francesas, pero en este caso tenemos un diseño con líneas curvas que le dan un toque moderno y sofisticado.

Renueva tu manicura.|Pinterest

Korean nails en tonos pastel

Cuando hablamos de las uñas Korean nails que se destacan por su estilo suave y creativo, con acabados translúcidos, efectos glossy y pequeños adornos como perlas, charms y diseños 3D.