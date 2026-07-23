5 diseños de uñas amarillo mantequilla que serán tendencia en el verano 2026: harán que tus manos se iluminen y luzcan más jóvenes

Si hay un color que dominará las tendencias en estas vacaciones de verano 2026 es el amarillo principalmente su tono amarillo mantequilla, aquel que se distingue por ser suave y cremoso. Este color conquistará este año gracias a su capacidad de combinar con cualquier estilo, desde looks más casuales hasta los más elegantes.

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Si quieres portar este color pero aún te genera dudas, aquí te dejamos algunas razones para que no lo pienses más y corras con tu manicurista a pedirlo. En primer lugar este color transmite frescura, otro punto a destacar es que gracias a su tono delicado tiene un efecto visual que ayuda a iluminar las manos haciendo que la piel luzca más radiante y joven.

Ya sea con acabados minimalistas o llamativos te presentamos algunas ideas que serán la inspiración perfecta para renovar tu manicura estas vacaciones.

5 diseños de uñas amarillo mantequilla para lucir este verano

1.- Amarillo mantequilla liso y brillante

Una opción para lucir tus manos elegantes es utilizar el color amarillo mantequilla con acabado brillante este tono aporta luminosidad y sofisticación sin necesidad de recurrir más detalles.

2.- Francés con butter yellow

La clásica manicura francesa se reinventa con una línea fina en amarillo mantequilla sobre una base nude o transparente. El resultado es moderno, delicado y perfecto para quienes buscan un diseño discreto.

3.- Efecto glazed o perlado

Si ya decidiste colocar el amarillo mantequilla puedes decirle a tu manicurista si puede agregar un polvo perlado o un acabado espejo verás como lograras un diseño luminoso y sofisticado que ayudará a dar luz de forma sutil haciendo que tus manos se vean frescas e hidratadas.

4.- Flores

Unas uñas limpias con solo brillo y unas mini flores en tono amarillo mantequilla crearán un diseño totalmente espiritual y veraniego, además hará lucir tus manos más femeninas y románticas.

5.- Amarillo mantequilla con detalles cromados

Una manicura con uñas largas y metálicas con pequeños detalles de líneas plateadas o cromados aportan un contraste moderno al tono pastel. Esta combinación será una de las favoritas del verano 2026.