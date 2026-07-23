Ideas DIY: Guía para hacer portavasos con materiales fáciles de conseguir; son originales y creativos

La mejor manera de que tus bebidas luzcan bonitas es colocándolas sobre un portavasos lleno de personalidad, es por eso que en esta ocasión te decimos cómo lograrlo ya que a continuación te presentamos formas muy fáciles de crearlos, no solo son ideas llenas de creatividad y estilo sino que podrás hacerlas con materiales fáciles de conseguir.

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Ideas DIY: ¿Cómo hacer portavasos de manera fácil?

Estas ideas incluyen diversos modelos por lo que hay opciones para todos los gustos y personalidades; desde unas más sofisticadas hasta otras llenas de color y detalles que las hacen resaltar, seguro encontrarás la ideal para ti.

Ideas DIY: Portavasos en forma de galletas

Esta es una de las ideas más tiernas ya que consiste en hacer portavasos en forma de galletas y frutas. Solo necesitarás cartón, pintura, mica, pinceles y listo. Utilizarás la base de tazas o botellas, una vez que las tengas listas las recortarás y pintarás dándole forma de frutas como sandía, manzana, fresas o lo que más desees. Haz lo mismo replicando imágenes de galletas. Utiliza toda tu creatividad para usar diversos colores y crear todas las figuras posibles, de igual forma te puedes inspirar en imágenes que veas en internet. Finalmente enmicalos con protector.

Ideas DIY: Portavasos con forma de domino

Esta es una de las ideas más sofisticadas ya que prevalece el color negro y el blanco, colores neutros que definitivamente gritan elegancia y que son perfectos para cualquier espacio que busque expresar eso. Para hacerlos necesitarás láminas de corcho, un dominó, lápiz, tijeras y pegamento. Sobre el corcho colocarás piezas del domino, es importante que las acomodes con la intención de formar un cuadrado, una vez listo procederás a pegarlas y listo. Incluso estos portavaso sirven como decoración en cualquier mesa o escritorio.

Ideas DIY: Portavasos con forma de mosaico

Para realizar estos portavasos necesitarás una hoja de MDF de 3 mm de grosor y pedirás que te corten cuadros de 9x9 cm. También comprarás azulejos de diversos colores. Una vez que tenga todo solo deberás pegar el azulejo sobre los cuadros con silicón frío. Aquí será momento de que te pongas creativo y hagas la mezcla de colores que prefieras así como los patrones que más te agraden y listo.