Las 5 plantas que puedes sembrar en latas de refresco y ahorrarte la maceta

Las latas de refresco son una excelente alternativa para reemplazar las macetas tradicionales cuando se trata de cultivar plantas pequeñas. Con algunos orificios de drenaje y un sustrato adecuado, es posible sembrar especies como albahaca, cebollín o menta, aprovechando un material reciclado y reduciendo residuos en el hogar.

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Cada vez más personas optan por crear huertos urbanos en balcones, terrazas o ventanas utilizando recipientes reutilizados. Expertos en jardinería señalan que, siempre que las plantas tengan un buen drenaje, suficiente luz y un sustrato de calidad, muchos envases reciclados pueden funcionar perfectamente como contenedores de cultivo.

¿Qué plantas puedes sembrar en una lata de refresco?

Antes de utilizar las latas de refresco, es importante lavarlas cuidadosamente, retirar posibles bordes cortantes y realizar varios agujeros en las bases para facilitar la salida del exceso de agua. Estas son 5 plantas ideales para este tipo de recipiente:



Albahaca: una de las aromáticas más populares para cultivar en casa. Necesita abundante luz solar y un riego moderado para desarrollarse correctamente. Menta: crece con facilidad y se adapta muy bien a recipientes pequeños. Prefiere un sustrato húmedo y luz indirecta o semisombra en las horas de mayor calor. Cebollín: ocupa poco espacio y puede cosecharse varias veces durante el año. Es perfecto para quienes desean tener ingredientes frescos siempre a mano. Perejil: germina bien en recipientes reciclados si dispone de un sustrato fértil y humedad constante, aunque sin encharcamientos. Tomillo: esta planta aromática necesita pocas cantidades de agua y mucho sol, lo que la convierte en una opción resistente y de bajo mantenimiento.

La Royal Horticultural Society (RHS) y los especialistas del Missouri Botanical Garden coinciden en que muchas hierbas culinarias prosperan en recipientes pequeños, siempre que cuenten con un drenaje adecuado y una exposición suficiente a la luz.

¿Cómo preparar una lata de refresco para convertirla en maceta?

Aunque el recipiente sea pequeño, una correcta preparación resulta fundamental para favorecer el crecimiento de las plantas. Sigue estas recomendaciones:



Haz orificios de drenaje: perfora la base para evitar que el agua se acumule y provoque la pudrición de las raíces.

perfora la base para evitar que el agua se acumule y provoque la pudrición de las raíces. Añade una capa de drenaje: coloca pequeñas piedras o grava antes del sustrato para mejorar la evacuación del agua.

coloca pequeñas piedras o grava antes del sustrato para mejorar la evacuación del agua. Utiliza un sustrato de calidad: una mezcla específica para macetas proporciona los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas.

una mezcla específica para macetas proporciona los nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas. Pinta o decora la lata: además de proteger el exterior, puedes personalizarla con pintura, cuerda de yute o papel decorativo para integrarla con la decoración.

además de proteger el exterior, puedes personalizarla con pintura, cuerda de yute o papel decorativo para integrarla con la decoración. Ubícala en el lugar adecuado: la mayoría de las aromáticas necesitan entre cuatro y seis horas de luz al día para crecer con fuerza.

La Universidad de Minnesota Extension recuerda que el tamaño del recipiente influye en el crecimiento de las plantas, por lo que las latas de refresco son más apropiadas para especies de pequeño porte o para iniciar el cultivo antes de trasplantarlas a un contenedor mayor.

Reutilizar latas también contribuye a reducir residuos y fomentar prácticas sostenibles. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) destaca que prolongar la vida útil de los materiales mediante la reutilización es una de las acciones más eficaces para disminuir el impacto ambiental.

Con unas simples latas de refresco, un poco de tierra y las plantas adecuadas, es posible crear un pequeño jardín aromático en casa sin necesidad de comprar macetas. Una propuesta económica, decorativa y sostenible que demuestra que el reciclaje creativo también puede florecer.