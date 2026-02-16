5 diseños de uñas coreanas color azul rey para una manicura estilizada y perfecta

El color azul rey se destaca por ser una tonalidad intensa del azul, el cual se puede adaptar a todo tipo de diseños que queramos, logrando obtener uñas hermosas y femeninas para cualquier ocasión importante.

Para que puedas obtener una manicura estilizada y perfecta, te compartiremos algunos diseños de uñas coreanas que puedes usar en la tonalidad, una amplia gama de estilos que seguramente a más de uno le va a encantar.

¿Qué diseños de uñas están de moda ahora mismo?

La ventaja que tienen los diseños de uñas coreanas es que cuentan con estilos diferentes y creativos, además de tener alternativas muy llamativas o discretas, permitiendo que las personas puedan escoger entre cada una de ellas. Por eso te recomendamos las siguientes opciones en color azul rey para una manicura estilizada y perfecta:

Destellos en mate : Sobre un ‘cat eye’ azul coloca una base de mate, y en el contorno de la uña coloca una línea de glitter con el mismo tono.

: Sobre un ‘cat eye’ azul coloca una base de mate, y en el contorno de la uña coloca una línea de glitter con el mismo tono. Mármol : En unas uñas coloca el color liso, mientras que en otras, con ayuda de un pincel, da el color mármol azul intenso.

: En unas uñas coloca el color liso, mientras que en otras, con ayuda de un pincel, da el color mármol azul intenso. Ondulaciones : Ya sea que lo hagas sobre una base nude o blanca, coloca líneas onduladas que vayan en diferentes direcciones.

: Ya sea que lo hagas sobre una base nude o blanca, coloca líneas onduladas que vayan en diferentes direcciones. Astros dorados : En las uñas de color azul, encima coloca pequeñas decoraciones en dorado; va a parecer que tus manos son místicas.

: En las uñas de color azul, encima coloca pequeñas decoraciones en dorado; va a parecer que tus manos son místicas. Algo más discreto: Opta por un clásico francés, pero modifica el color blanco por el intenso azul.

¿Qué diferencia hay entre el azul marino y el azul rey?

Tal vez podría parecer que son lo mismo, pero no es así. Por un lado, el color azul rey se destaca por ser una tonalidad vibrante, con ligeras subtonalidades violetas. Mientras que el azul marino se destaca por ser extremadamente oscuro, teniendo tonalidades negras, similar a una noche.

Aprovecha la gran oportunidad para usar los diseños de uñas coreanas en dicha tonalidad; podrás encontrar estilos muy llamativos o más minimalistas, alternativas que fácilmente se adaptan a cualquier forma y longitud; así vas a lograr una manicura estilizada y perfecta.