5 diseños de uñas coreanas color rosa fosforescente para una manicura estilizada y perfecta

Cuando pensamos en los diseños de uñas coreanas, solemos pensar en esos estilos minimalistas con tonalidades muy suaves; en realidad, es posible emplear colores muy vibrantes, logrando una amplia variedad disponible para nuestra próxima manicura.

¿Todavía no haces tu cita en el salón de belleza? No esperes más, te vamos a detallar algunos estilos que puedes escoger en color rosa fosforescente para obtener una manicura estilizada y perfecta en todo momento.

¿Cuáles son las tendencias de las uñas coreanas?

El color rosa fosforescente tiene muchas opciones para usarse en una manicura estilizada y perfecta, desde emplear el tono en todas las uñas o aplicarlo con diseños de uñas coreanas distintos. Por eso, considera hacerte las siguientes recomendaciones al acudir a un salón de belleza:

Blush nails : Dicho efecto le queda muy bien al rosa normal y al color fosforescente, siendo una gran alternativa para decorar tus manos con algo sencillo y llamativo.

: Dicho efecto le queda muy bien al rosa normal y al color fosforescente, siendo una gran alternativa para decorar tus manos con algo sencillo y llamativo. Efecto ice con estilo Cardone : Lograrás un brillo de impacto, además de obtener el rosa en su variante fosforescente en esos destellos.

: Lograrás un brillo de impacto, además de obtener el rosa en su variante fosforescente en esos destellos. Cromado : Sobre el color intenso, pide que te coloquen el polvo en cromado para darle ese aspecto metálico.

: Sobre el color intenso, pide que te coloquen el polvo en cromado para darle ese aspecto metálico. Algo más kawaii : Que toda la uña tenga el efecto cristal, permitiendo ver la uña natural, y alrededor coloca una línea del color fosforescente.

: Que toda la uña tenga el efecto cristal, permitiendo ver la uña natural, y alrededor coloca una línea del color fosforescente. Cat eye brillante: En la actualidad, es posible encontrar el “cat eye” en ese tono o solamente agrega el efecto “jelly” para obtener la tonalidad.

¿Qué color le queda al rosa fosforescente?

A diferencia de otras tonalidades, el color rosa fosforescente se puede combinar con otras tonalidades en neón o brillantes, ya sea amarillo, azul, verde o naranja, siendo grandes opciones para poder enriquecer y complementar tu manicura estilizada y perfecta.

Por otra parte, podemos combinarlo con otras variantes del rosa o morado; no necesariamente deben ser alternativas muy brillantes. Usa todas las recomendaciones de los diseños de uñas coreanas para lucir un estilo diferente, además de poder embellecer tus manos para cualquier evento.