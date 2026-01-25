14 diseños de uñas inspiradas en todos los integrantes de BTS si asistirás al concierto en CDMX

Es oficial, BTS viene a México y ya agotó todas las entradas de sus presentaciones en México. Si eres una de las afortunadas en asistir a alguno de los conciertos tienes que considerar estos diseños para utilizar en tus uñas durante alguna de las presentaciones de la banda. Aquí te los mostramos.

1.- Jungkook destaca por ser un gran artista, pero también por tener rasgos muy característicos ya que es un poco tímido, pero al mismo tiempo amable y muy comprometido con su trabajo. Es por eso que uno de los colores que combinan con él es el amarillo, como su tema “Butter”. Aquí te damos algunas ideas inspiradas en este tono.

uñas amarillas|Crédito: Pinterest

2.- Kim Tae Hyung, mejor conocido como V, es otro de los grandes talentosos integrantes, que destaca por ser muy cariñoso y alegre. Es por eso que el color rosa combina con su personalidad tan única. Aquí te presentamos dos opciones, una en un modelo básico y otra con un diseño más elaborado pues tiene un efecto de brillo y detalles de pedrería.

uñas rosas|Crédito: Pinterest

3.- Jimin es uno de los vocalistas que resaltan no solo por su gran voz, ya que tiene un rango vocal impresionante sino por su versatilidad y evolución así como su energía, es por eso que el color rojo se asocia con su personalidad ya que representa dinamismo, fuerza y entrega.

uñas rojas |Crédito: Pinterest

4.- Min Yoon-gi, mejor conocido como Suga, y quien es uno de los raperos de la banda se caracteriza por ser un poco “frío”. Sin embargo, esto se debe a que adora la tranquilidad. Por otro lado, es muy apasionado por la música, lo que lo lleva a conectar con cada fan. Es por eso que el color que lo define es el azul, ya que es un tono que transmite tranquilidad y serenidad.

uñas azules|Crédito: Pinterest

5.- Kim Seok-Jin, mejor conocido como Jin es uno de los integrantes que además de destacar por su talento y amor a la música también lo hace por ser alegre, lleno de humor y por tener una gran confianza en sí mismo, es por eso que el verde se asocia con él ya que es un tono que representa la seguridad.

uñas verdes|Crédito: Pinterest

6.-Kim Namjoon, mejor conocido como RM destaca por ser muy maduro y al mismo tiempo reflexivo además de que es un gran líder. Su pasión por el canto lo ha llevado a tener grandes conexiones con sus fans. El gris es uno de los colores que representan madurez, es por eso que te presentamos dos diseños inspirados en este tono.

uñas grises|Crédito: Pinterest

7.-Jung Hoseok, mejor conocido como J-Hope es un integrante que destaca por su gran optimismo, disciplina y expresividad, rasgos que incluso se demuestran mucho en el escenario. Es por eso que el color que se relaciona con él es el naranja ya que este tono representa la expresión.

color naranja|Crédito: Pinterest

Elige el color que más se relacione con tu favorito, ¿cuál vas a preferir, Army?

