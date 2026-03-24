7 diseños de uñas para dedos huesudos

Cuando tenemos dedos huesudos, se destacan por tener ligeras hendiduras entre las falanges, generando que en cada unión de ellas sea más visible o notorio, a diferencia de otras manos que no presentan esa característica. Por lo que debemos escoger correctamente nuestros diseños de uñas para darle más volumen.

Es así que consultamos cuáles son los mejores 7 estilos que debes usar; las respuestas te van a sorprender notablemente, entonces toma nota de todas las recomendaciones.

¿Qué diseños de uñas usar?

Considerando las características de los dedos huesudos, hay que escoger aquellos diseños de uñas que nos ayuden a tener un look elegante y al mismo tiempo mayor volumen visual en tus manos. Por eso el Modo IA de Google recomienda emplear las siguientes opciones:

Almendra nude clásico : La forma y el color nos ayudarán a suavizar las facciones de las manos.

: La forma y el color nos ayudarán a suavizar las facciones de las manos. Baby Boomer u Ómbre suave : Difuminados que disimularan la rigidez del dedo.

: Difuminados que disimularan la rigidez del dedo. Manicura francesa con una línea fina : No acorta la mano y estiliza al mismo tiempo.

: No acorta la mano y estiliza al mismo tiempo. Minimalismo con puntos o líneas verticales : Va a lograr que nuestra mirada se sienta atraída por la uña, no por las manos.

: Va a lograr que nuestra mirada se sienta atraída por la uña, no por las manos. Tonos pasteles : Disminuyen la dureza visual de tus manos.

: Disminuyen la dureza visual de tus manos. Efecto glaseado : Logra desviar la mirada de tu estructura ósea de las manos gracias a su singular brillo.

: Logra desviar la mirada de tu estructura ósea de las manos gracias a su singular brillo. Francesas invertidas: Se recomienda solamente pintar la línea con un color brillante o metálico, para dejar lo restante de la uña sin esmalte.

¿Qué diseños de uñas debo evitar?

Aunque ya te explicamos cuáles son los diseños de uñas que debes usar en tus dedos huesudos, también es fundamental conocer los estilos que debes evitar, ya que se encargarán de hacer más rígidas tus manos visualmente.

Igualmente, el Modo IA de Google detalla que debemos prevenir las alternativas que sean con colores muy oscuros o con estilos que se vean muy recargados; van a hacer más visibles la forma de tus dedos. Aplica la regla de ‘menos es más’ para poder portar una decoración más elegante para tus manos.