Esto dice la psicología sobre las personas que deciden no pintarse las canas

Son muchas las personas que deciden pintarse las canas con la finalidad de mantener una cabellera juvenil, efecto que nos puede ayudar a tener un aspecto más joven. Sin embargo, algunos usuarios deciden no hacerse ese cambio y mantener sus mechones grisáceos.

Es así que la psicología ha detallado sobre qué dicen esas acciones sobre su personalidad; te detallaremos cuál es la respuesta, la cual seguramente te va a sorprender.

¿Qué significa psicológicamente dejarse las canas?

En un artículo publicado por Psychology Today, Meredith Gordon explica que desde muy joven su melena fue dominada por cabellos plateados, los cuales se encargaba de esconder, ya que no sentía que la representaran, pero que fue hace un año que decidió ya no pintarse las canas. Siente una mayor aceptación a su imagen, ya que teñirlo era una acción que hacía solamente para encajar.

Por otro lado, medios internacionales detallan que dicha decisión se debe a que buscan sentirse cómodos con ellos mismos, por lo que disminuyen la importancia de buscar la aprobación de los demás, ignorando el cumplir expectativas sociales, según la psicología.

Aun así, los expertos detallan que es importante que las personas siempre decidan desde su deseo propio, ya que hay usuarios que genuinamente disfrutan ir al salón de belleza para hacerse sus tratamientos capilares, mientras que otros son felices de mostrar las canas que tienen.

¿Las cajas pueden envejecer tu aspecto?

Muchos piensan que no pintarse las canas solamente te generará un aspecto cansado y acabado, pero no es así. Lo único que puede hacerte lucir mayor es no cuidarlas apropiadamente, por lo que se verá una melena seca y con mucho frizz.

Para evitar eso, las personas deben usar champú para melena plateada; evitarás que los mechones se hagan amarillos, además de aplicar cremas hidratantes, acondicionador, protegerlo contra las herramientas de calor, el uso de aceites capilares y tener una buena alimentación e hidratación. Cuéntanos, ¿te sorprendió la respuesta de la psicología sobre el tema?